"Укрзализныця" заменит постельное белье в поездах

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" изменит постельное белье и другой инвентарь в пассажирских поездах. Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

"Кусачие" одеяла и перьевые подушки отправляем в историю! Вчера на правлении утвердили новый порядок по постельному белью и инвентарю в поездах. Рассчитываем, что наш пассажир в ближайшей перспективе забудет о скомканных, тяжелых, с комками ваты матрасах и сомнительного вида подушках", — написал он.

"Одеяла, что кусаются, уступят место новым, из современных комфортных экологических материалов. Отказываемся также от летнего и зимнего вариантов одеял и переходим на всесезонный формат. Избавляемся и, от так называемых, "вафельных полотенец" старого образца — вместо них будут махровые, которыми удобнее и приятнее пользоваться", — добавил Балчун.

По его словам, изменения не произойдут за один день, но постепенно будет заменен весь инвентарь.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила поставку бракованных запчастей для подвижного состава железнодорожного транспорта "Укрзализныци" на 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов).