На станции Балаклея возобновили движение поездов

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. На станции Балаклея в Харьковской области возобновлено движение железнодорожного транспорта. Об этом сообщил глава Балаклейской районной администрации Степан Масельский.

Ранее Госслужба по ЧС Украины сообщала, что в зоне ЧС отключено газоснабжение, временно приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов и движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея. Кроме этого, до 29 марта закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

"В 14:30 возобновлено движение поездов по станции Балаклея", — написал Масельский на своей странице в Facebook.

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще 5 человек пострадали.