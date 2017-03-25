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    Общество

    На станции Балаклея возобновили движение поездов

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (100)

    (обновлено: )49
    О возобновлении движения железнодорожного транспорта на станции Балаклея в Харьковской области сообщил глава Балаклейской районной администрации Степан Масельский.
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. На станции Балаклея в Харьковской области  возобновлено движение железнодорожного транспорта. Об этом сообщил глава Балаклейской районной администрации Степан Масельский.

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    Ранее Госслужба по ЧС Украины сообщала, что в зоне ЧС отключено газоснабжение, временно приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов и движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея. Кроме этого, до 29 марта закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

    "В 14:30 возобновлено движение поездов по станции Балаклея", — написал Масельский на своей странице в Facebook.

    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще 5 человек пострадали.

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