"Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда на праздники

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" к майским праздникам назначила еще три дополнительных поезда.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", это поезда №213 Киев — Солотвино, №162 / 161 Николаев — Киев и №179 Днепр — Киев.

Также увеличена периодичность курсирования двух графиковых поездов: №134 / 133 Николаев — Ивано-Франковск и №136 Одесса — Черновцы.

Всего в период с 26 апреля по 10 мая назначены 9 дополнительных поездов в популярных направлениях и дополнительные рейсы пяти графикових поездов.

Ранее сообщалось, что филиал "Укрзализныци" "Центр обеспечения производства" объявила тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 миллионов гривен.

В целом планируется заказать 250 комплектов туалетов стоимостью более миллиона гривен каждый.