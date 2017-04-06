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    Общество

    "Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда на праздники

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    Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в период с 26 апреля по 10 мая назначены 9 дополнительных поездов в популярных направлениях.
    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" к майским праздникам назначила еще три дополнительных поезда. 

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    Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", это поезда №213 Киев — Солотвино, №162 / 161 Николаев — Киев и №179 Днепр — Киев.

    Также увеличена периодичность курсирования двух графиковых поездов: №134 / 133 Николаев — Ивано-Франковск и №136 Одесса — Черновцы.

    Всего в период с 26 апреля по 10 мая назначены 9 дополнительных поездов в популярных направлениях и дополнительные рейсы пяти графикових поездов.

    Ранее сообщалось, что филиал "Укрзализныци" "Центр обеспечения производства" объявила тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 миллионов гривен. 

    В целом планируется заказать 250 комплектов туалетов стоимостью более миллиона гривен каждый.

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