Омелян считает необоснованной цену на туалеты от "Укрзализныци"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Ожидаемая цена закупки ГК "Укрзализныця" туалетов для пассажирских поездов является необоснованной, заявили министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, компании необходимо разъяснить порядок формирования данной цены.

"Думаю, что "Укрзализныця" должна объяснить обществу, на чем формируется эта цена (цена закупки комплектов туалетов – Ред.), какова себестоимость этой продукции, почему эти лоты сформированы таким образом… У меня есть свое мнение. В то же время я не хочу, чтобы появилось очередное обвинение со стороны Кабмина в том, что я что-то передергиваю, пусть "Укрзализныця" объяснит. Считаю, что эта цена необоснованна", — заявил Омелян, слова которого приводит УНИАН.

Он подчеркнул, что в технической документации объявленного госкомпанией соответствующего тендера "скрывается много интересных вещей".

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Как сообщалось, 30 марта филиал "Укрзализныци" "Центр обеспечения производства" объявил через площадку электронных торгов ProZorro тендер на закупку 250 комплектов туалетов для пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 млн грн, аукцион запланирован на 9 июня. Таким образом, филиал планирует заказать 250 комплектов туалетов по 1,08 млн грн за один комплект (около $40 000).