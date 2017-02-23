Справится ли "Укрзализныця" с "цифровыми коридорами"? Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Для безопасного перемещения товаров в направлении Европа-Азия, министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил создать так называемые "цифровые коридоры". По его словам, для Украины это приоритетная задача.

"Цифровой коридор" предусматривает использование современных информационных систем, с помощью которых отслеживается грузопоток. Другими словами с помощью "цифровых коридоров" можно будет отслеживать передвижения грузов в реальном времени.

Как работают "цифровые коридоры", и что надо для того, чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

Что это вообще такое — "цифровые коридоры"? Специальная система видеонаблюдения?

— Для понимания. В каждом государстве есть свое транспортное законодательство. Есть определенные подходы к оформлению документов. Соответственно, чтобы упростить все формальности, пытаются сделать какой-то единый подход. В данном случае, это железнодорожная грузовая накладная, которую, честно говоря, последние лет 15 пытаются внедрить. Сейчас более-менее она заработала. То есть не надо на каждой таможне каждый раз по-новому оформлять документы. Она одна-единая, ее все видят и все признают. Другой вопрос, что внедрение идет с большим скрипом, назовем это так. Давайте возьмем, к примеру, "шелковый путь", что сейчас Китай последние два года пытается лоббировать, создание транспортного коридора из Китая через Казахстан, через Кавказ, через Украину в Европу в обход России. Проблема в том, что год последний никак не могут согласовать единые подходы, то есть таможня Казахстана – у них одни требования, в Азербайджане — другие. Даже наша "Укрзализныця" свои претензии выставляет. Поэтому сам коридор из-за этого развивается недостаточно активно. Поэтому и была инициатива, чтобы на уровне Еврокомиссии, международных институтов сделать такую максимально упрощенную систему. Для пассажиров, например, недавно запустили поезд "Интесити" Киев – Перемышль в Польшу. Проблема в том, что польская система продаж билетов не видит украинскую, и наоборот – украинская не может видеть польскую. Соответственно, идет масса неудобств для пассажиров, потому что купить — просто, зайти в интернет — невозможно. Поэтому это тоже одна из инициатив с этим цифровым транспортным коридором.

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Что надо для создания "цифровых коридоров"?

— Чтобы стороны договорились, во-первых, о единых стандартах. Во-вторых, чтобы эти базы данных видели друг друга, эти системы, потому что в том и проблема, что одна программа работает, другая не работает, либо наоборот, то есть в одной стране она работает, в другой не работает. Поэтому надо максимально упростить вот это взаимодействие. Из-за этого была инициатива. Могу другой пример привести. Недавно Трамп объявил, что в США не будут пускать определенных пассажиров из стран северной Африки и Азии. Авиакомпании стояли на ушах, потому что не было внятной единой базы данных, через которую можно было согласовать, пустят этого пассажира или не пустят, подходит его виза для посещения США или не подходит, то есть это был большой скандал. Буквально две недели назад разрулили его, но это свидетельствует о том, что в США один подход к электронным базам данных, в Европе — другой. Поэтому сейчас максимально пытаются "поженить" эти базы данных, чтобы они работали вместе, взаимодействовали.

Интересен ли такой проект иностранным инвесторам?

— Да. Конечно же, потому что — упрощение формальностей, ускорение доставки грузов, опять же, это не только грузы, пассажирам тоже это интересно. Опять же, пока есть множество разных концепций, нет единого мнения, как это должно выглядеть. Поэтому все сейчас ломают копья, каким образом это будет внедряться, то есть оно и так внедряется по чуть-чуть, но в том-то все и дело, что называется, по чайной ложке, а хотелось бы, чтобы было быстрее.

Мининфраструктуры рассматривает возможность создания нового речного коридора — "Большой дуги". Что это за речной коридор? Для чего его смогут использовать?

— Да. Это старая история. Ей уже лет двадцать. Никак не могут договориться между собой. Дело в том, что речные перевозки считаются самыми дешевыми. Поэтому надо только просто договориться между странами Европы, Беларусью, Украиной, чтобы сделать этот транспортный коридор. Есть уже какие-то решения на глобальном уровне. Пытаются внедрить эту цифровую технологию единую, чтобы она была единой. Пока что последние два или три года, насколько я помню, все идет на уровне меморандумов, протоколов о намерениях, конкретного решения, что мы завтра открываем этот коридор… Там, опять же, надо прорыть немножко, соединить реки Европы и Украины, есть немножко и технические проблемы.

Этот коридор актуален сейчас?

— Да. Это сейчас очень многим инвесторам интересно. Более того, казалось бы, перевозки по реке должны быть самыми дешевыми априори. В Украине как раз все наоборот. Иногда автомобильным транспортом дешевле перевезти. Специально для этого в Мининфраструктуры разрабатывают новый закон о внутреннем водном транспорте. Его уже несколько раз пытались вынести в ВР, но пока никак не могут договориться между собой. Я надеюсь, что в ближайшее время этот законопроект попадет в ВР. Тогда будет максимально упрощена процедура открытия речных маршрутов.

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