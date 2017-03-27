Восемь месяцев в плену. Подробности освобождения чиновника "Укрзализныци"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Восемь месяцев в плену

В понедельник, 27 марта, полиция сообщила об освобождении похищенного 8 месяцев назад начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского, за которого требовали выкуп в 10 млн евро.

По словам главы МВД Арсена Авакова, Людмирский стал первым государственным чиновником, который был похищен ради выкупа. По подозрению в участии в преступлении задержан гражданин РФ (дагестанец) и гражданин Украины. Однако силовики до сих пор ищут организатора и заказчика преступления.

Министр рассказал, что вчера ночью в частном доме в селе Фастовец Киевской области правоохранители обнаружили подвальный тайник-бункер, состоящий из двух камер, оборудованный вентиляцией, освещением, водоснабжением и канализацией, бронированными дверями и постоянным видеонаблюдением. В соседней камере были изъяты автомат Калашникова, магазины для него, пистолеты иностранного производства, подствольный гранатомет с гранатами и килограмм тротила.

По словам потерпевшего, били его только во время похищения, в остальное время физических пыток не применялось. "В настоящее время пострадавший находится в больнице, по словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — заверил Аваков.

По данным следствия, организатор и члены его группы прибыли в Украину легально в 2015 году и оставались на территории страны уже незаконно более двух лет.

"В ходе реализации преступного замысла, они завербовали гражданина Украины, мотивировали его принять ислам, и при его содействии купили частный дом в селе Фастовец Киевской области. Затем в подвале дома был оборудован тайник-бункер с двумя камерами для длительного содержания заложников", - добавил министр.

Про данному факту открыто уголовное производство.

Загадочное похищение

Напомним, Людмирский был похищен недалеко от своего дома во время прогулки с собакой вечером 18 июля 2016 года. Злоумышленники застрелили собаку и, угрожая оружием, заставили потерпевшего сесть в их автомобиль. Позже похитители вступили в контакт с семьей с требованием выкупа в 10 млн евро.

Инцидент с пропажей Людмирского вызвал небывалый ажиотаж. Полиция рассматривала несколько версий похищения, но основная из них была связана с его профессиональной деятельностью на посту начальника департамента электроснабжения "Укрзализныци".

"Похищение Людмирского может говорить о том, что где-то как-то эта схема дала сбой", — писала Дарья Егорова.

Хоть на предприятии и уверяли, что в последнее время конфликтов, связанных с контрактами на электроснабжение "Укрзализныци", не было, в 2015 году они происходили, вспоминает Егорова.

Так, в июне 2015-го года в результате совместных расследований "Укрзализныци" и правоохранителей стало известно, что поставщики электроэнергии на железные дороги Украины отмывали деньги в двух фирмах, имеющих признаки "налоговых ям", сообщал "Цензор". Три связанные между собой компании "Укрэнерготранзит", "ГазЭнерго" и "Энерготраст" закупали электроэнергию у госпредприятия "Энергорынок" и перепродавали железным дорогам. Доходы они переводили на счета более десяти фирм, якобы оплачивая консультационные, консалтинговые и информационные услуги. Далее контрагенты переправляли многомиллионные финансовые потоки в два конвертационных центра.

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В 2012 году Генпрокуратура уже пыталась навести порядок в сфере закупок электроэнергии на железных дорогах. Дело в том, что, выиграв в 2009 году тендер на поставку электроэнергии для железной дороги, в 2010 и 2011 годах компания и ЮЗЖД пролонгировали сделку без проведения тендерных процедур.

По данным ГПУ, за три года "Укрэнерготранзит" получил более 1,7 миллиардов гривен, из которых порядка 100 миллионов были перечислены на счета фирм, занимавшихся обналичиванием средств предприятий. К слову, долгие годы начальником Главного управления электрификации и электроснабжения "Укрзализныци" работал именно Валерий Людмирский.