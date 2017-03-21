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    Общество

    Суд оставил под стражей главного фигуранта в деле о "похищении" Гончаренко

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    Нардеп Гончаренко: "похищение" (43)

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    По словам прокурора Одесской облпрокуратуры Сергея Зубаря, "следствие считает, что подсудимый Александр Кушнарев в случае освобождения из-под стражи может скрыться и избежать наказания за инкриминируемые преступления".
    Депутат от ОппоБлока и бизнесмен Александр Кушнарев
    Думская.net

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Одесской области отклонил ходатайство адвоката Пахарадина Хасуева, представляющего интересы подсудимого Александра Кушнарева, — фигуранта уголовного дела о похищении нардепа от БПП Алексея Гончаренко. Соответствующее решение приняла в понедельник коллегия судей Апелляционного суда под председательством Олега Гончарова, сообщает "Укринформ".

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
    Алексей Гончаренко: человек-пиар

    "Заслушав доводы стороны защиты и обвинения, коллегия судей постановила: оставить в силе определение суда первой инстанции от 25 февраля об избрании меры пресечения в виде содержания подсудимого Кушнарева под стражей сроком 60 суток", — огласил решение судья Гончаров.

    По словам прокурора Одесской облпрокуратуры Сергея Зубаря, "следствие считает, что подсудимый Кушнарев в случае освобождения из-под стражи может скрыться и избежать наказания за инкриминируемые преступления".

    "Кроме того, продолжаются поиски напечатанной продукции антиукраинского содержания, которую группа подсудимых намеревалась распространить, а сейчас кто-то из арестантов может ее уничтожить после выхода из СИЗО. С учетом этого и других обстоятельств дела считаем обоснованной меру пресечения, которую избрал в отношении Кушнарева Приморский райсуд Одессы", — сказал он.

    В свою очередь адвокат Хасуев настаивал, чтобы суд избрал меру пресечения Кушнареву в виде домашнего ареста. Однако коллегия судей, которая в течение четырех часов заслушивала позиции сторон, отклонила доводы адвоката, поэтому в течение марта-апреля Кушнарев будет находиться под стражей.

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    Прокуратура Одесской области 23 февраля сообщила о похищении неизвестными замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, эту информацию вскоре подтвердила Служба безопасности Украины.

    Правоохранители сообщили, что Гончаренко хотели облить кислотой, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. В ходе спецоперации были задержаны трое мужчин, среди них — депутат райсовета Александр Кушнарев.
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