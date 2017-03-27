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    Полиция освободила похищенного 8 месяцев назад чиновника "Укрзализныци"

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    Освобожденный Валерий Людмирский
    Арсен Аваков в Facebook

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Полиция освободила похищенного 8 месяцев назад начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци", задержаны двое фигурантов преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

    "Полиция Киева освободила Валерия Людмирского, которого похитители 8 месяцев удерживали в заложниках ради выкупа 10 миллионов евро", — заявил он.

    По словам министра, Людмирский был освобожден в результате "многомесячной сложной и кропотливой оперативно-розыскной работы".

    "Двое фигурантов дела задержаны, тайник-бункер для заложников установлен, изъято оружие и взрывчатка. Проводятся мероприятия по розыску и задержанию организатора и заказчика преступления", — добавил Аваков.

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