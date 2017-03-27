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    Освобождение похищенного чиновника "Укрзализныци" из тайного бункера

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    Как сообщил глава МВД, по подозрению в участии в преступлении задержаны гражданин РФ и гражданин Украины. В настоящее время пострадавший находится в больнице, по словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
    канал Національна поліція України на youtube

    Полиция освободила похищенного 8 месяцев назад начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци", задержаны двое фигурантов преступления. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

    "Полиция Киева освободила Валерия Людмирского, которого похитители 8 месяцев удерживали в заложниках ради выкупа 10 миллионов евро", — заявил он.

    Полиция о похищении Валерия Людмирского. Видео
    Канал на Youtube МВД Украины
    Похищение чиновника "Укрзализныци". Комментарии и версии полиции

    По его словам, похищенного нашли в частном доме в селе Фастовец Киевской области, Людмирского содержали в подвальном бункере, в настоящее время пострадавший находится в больнице, по словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Как пишет глава МВД, по подозрению в участии в преступлении задержаны гражданин РФ и гражданин Украины.

    "Двое фигурантов дела задержаны, тайник-бункер для заложников установлен, изъято оружие и взрывчатка. Проводятся мероприятия по розыску и задержанию организатора и заказчика преступления", — добавил Аваков.

    Людмирский был похищен в июле 2016 года в Киеве в тот момент, когда он вечером выгуливал свою собаку. В "Укрзализныце" связывали его похищение с профессиональной деятельностью.

    Читайте также — Похищение Людмирского: подробности и версии

    Ранее руководитель департамента информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци"Даниил Ваховский сообщил, что пока разрабатывается несколько версий похищения Людмирского, основная из которых связана с его профессиональной деятельностью. В полиции также рассматривали "профессиональную версию". В то же время сообщалось, что неизвестные похитители не выдвинули никаких требований.

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