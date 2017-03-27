Незаконный оборот оружия и частичная легализация. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве обнаружили подпольные мастерские по переработке оружия. Нелегальный бизнес организовали двое жителей Дарницкого района.

Во время обысков в частных домах злоумышленников оперативники изъяли восемь пистолетов различных марок, шесть револьверов, одиннадцать винтовок и карабинов, пистолет-пулемет, четыре взрывных устройства и почти две тысячи патронов различного калибра. Сотрудники СБУ также обнаружили оборудование и составляющие для переработки оружия.

О нелегальном обороте оружия в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал юрист, эксперт по оружию Юрий Минкин.

Оборудование для переработки оружия. Что подразумевается под этими словами? И во что оружие можно переработать?

— Объяснить довольно сложно. Могу предположить, что речь идет о сборке оружия из компонентов, которые были разнообразным образом найдены, доставлены в Украину, либо переделку ММГ в боевое оружие.

То есть из небоевого сделать боевое?

— Совершенно верно. Либо из разрозненных частей собрать нечто целое.

А из разрозненных частей собрать нечто целое – зачем такие сложности городить, если как показывает практика, недостатка оружия на рынке нет?

— Дело в том, что рынок тоже имеет разные сегменты. Если мы говорим об оружии, которое покупается криминальными группировками, там никаких изысков не нужно, главное, чтобы оно стреляло, работало и все остальное. О тех случаях, которых мы говорим сейчас, фотографии, которые были в сети, дают основание думать, что это было не простое оружие. Тут работали либо на коллекционеров, либо на своего рода оружейных гурманов. То есть людей, которые желают приобрести оружие, незаконно, правда, непростое: либо историческое, либо оружие современное, иностранного производства, довольно высококачественное, можно даже сказать, элитное для наших условий.

Получается, это подделка под качественное оружие? Или это по заказу коллекционера ищутся составляющие каждого оружия, собираются, и если это макет, а не боевое оружие, то делают возможным стрельбу из него?

— Да, безусловно, такое возможно. Например, на фотографиях мы видели несколько револьверов начала-середины 20 века, будем так говорить. То есть, это не то оружие, с которым пойдут на преступление. Это то, что человек, не имея возможности законно реализовать свой интерес, свое хобби, приобретает и хранит. Кстати, далеко не факт, что то, что попало в кадр, это не массогабаритные макеты, еще не переделанные. Потому что тут мог быть параллельный бизнес, например, изготовление или ремонт для продажи, и например торговля ММГ. Что угодно могло быть.

А торговля макетами разрешена?

— Абсолютно легально. Дело в том, что массогабаритный макет — это бывшее боевое оружие, приведенное в небоеспособное состояние. То есть у него прорезан ствол, что не дает возможность выстрелить, несколько изменен ударно-спусковой механизм, внесены изменения, которые не дают возможность произвести выстрел вообще чем бы то ни было.

За сколько такое оружие можно купить?

— У нас нет цивилизованного рынка, у нас соответственно нет и единой цены. Но цены там начинаются, будем так говорить, от тысячи долларов.

В среднем это дороже или дешевле, чем оригинальный аналог?

— Безусловно, дороже, потому что я же говорю, у нас нет цивилизованного рынка. Например, в США, где историческое оружие для людей с лицензией продается буквально на барахолках, цену за такой револьвер можно поставить от 150 до 300 долларов, предположим. Здесь — это более 1000, опять-таки, премия за риск, нелегальный ввоз, сборку и т.д. То есть в отсутствие цивилизованного рынка он обычно криминализируется, и подскакивают цены – то, что происходит с рынком оружия, наркотиков, той же проституции. Это нелегально, значит это дорого.

То есть это нелегальный пистолет. А есть какая-то проверка, что из этого пистолета никого не застрелили?

— Нет, тут о таком говорить не приходится. Рынок абсолютно черный, нелегальный, зарабатывают на нем, как правило, или преступные группировки, или ситуативные преступники, которые решили реализовать этот товар. Проблема в том, что у нас нет цивилизованного рынка короткоствольного огнестрельного оружия, именно это и вызывает такую ситуацию, когда коллекционер не может коллекционировать, вынужден приобретать нелегальное. Когда человек не имеет возможности себя защитить, вынужден приобретать нелегальное.

А как быть с другими видами оружия, которые сегодня тоже наводнили рынок? Взрывчатка, гранаты и т.д.?

— Тут проблема, опять-таки, в другом. Вы справедливо заметили, что пистолет может быть оружием самообороны, в большинстве случаев он так и используется. Но есть те виды оружия, которые в гражданском обороте совершенно бесполезны. Я говорю, прежде всего, о взрывчатых веществах. То есть, это приобретается либо по глупости, потому что человек не понимает, что он несет в дом, либо это приобретается с прямым преступным намерением. Это не средство самозащиты.

Насколько правоохранители вообще понимают, как бороться с этой проблемой? Ежемесячники сдачи оружия помогают?

— Дело в том, что месячник – это наследие еще советских времен, своего рода показуха. Да, безусловно, месячник, идет агитация, но поверьте, согласно статье 263 УК Украины, которая устанавливает ответственность за незаконный оборот оружия, если вы сдадите оружие в любое время, вы не понесете уголовной ответственности. Получается, что в месячник, что не в месячник, добровольно сданное оружие освобождает от уголовной ответственности за обращение с ним. В месячник, как правило, сдается либо то, что уже непригодно к использованию, либо то, что удалось каким-то образом выявить по параллельно проходящей операции "Оружие и взрывчатка".

А что происходит со сданным оружием?

— У меня есть информация по довоенным еще временам, когда нелегальное оружие, которое не может быть легализовано — очень часто сдают охотничье оружие, оставшееся от родственников, попавшее в оборот еще тогда, когда его не регистрировали, то есть, более 50 лет назад. Такое оружие может быть зарегистрировано на нового собственника. Его регистрируют. То же самое по холодному оружию. Естественно, взрывчатка и боевое оружие не может быть зарегистрировано, соответственно, оно утилизировалось, как правило. Причем, очень часто утилизировались интересные образцы. Но утилизируется оно централизованно. То есть, не поштучно. И вы прекрасно помните, около 4 лет назад убийство мэра Ялты осуществили из некогда изъятого в Тернопольской области обреза.

Есть у вас свое видение, как можно справиться с незаконным оборотом оружия?

— Можно хотя бы навести порядок в этом. Первое, это легализация, частичная, безусловно, оборота оружия, а именно разрешение оборота короткоствольного огнестрельного оружия для самообороны. Таким образом, мы автоматически выводим из черного оборота огромное количество пистолетов и проваливаем цены на черном рынке, потому что там останутся только преступники, добропорядочных граждан там не будет. Кроме того, все-таки больше контроль сохранности оружия на складах. Как правило, оружие попадает в нелегальный оборот на сегодняшний день как краденное, как трофейное и как неучтенное. Поэтому за этим контроль в любом случае нужно усиливать, особенно я говорю о взрывчатке и боеприпасах, типа одноразовых гранатометов…

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.