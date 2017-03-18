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    Аналитика и комментарии

    Со скидкой, по акции, в нагрузку. Украина – супермаркет оружия

    (обновлено: )8411
    Спустя три года после начала вооруженного конфликта полиция занялась изъятием незарегистрированного, а значит незаконного оружия. Но время упущено, стволы надежно спрятаны.
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Илья Кива/Facebook

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    МВД занялось разоружением граждан с приходом нового главы Национальной полиции Сергея Князева. Точнее, в ведомстве решили ужесточить контроль за огнестрельным оружием. Особенно недалеко от территории проведения АТО, потому что единственный источник поступления на территорию Украины оружия — зона боевых действий. По сути, полиция начала с прифронтовой территории и недаром.

    Опасные находки тут и там

    С 4 марта на территории всей страны проводятся профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию криминогенной обстановки, противодействие преступности, а также выявление и изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

    "За первые десять дней полицейские изъяли 204 единицы огнестрельного оружия, более 16 тысяч боеприпасов и 176 килограммов взрывчатых веществ. Кроме того, зарегистрировано 762 уголовных правонарушения, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки", — говорится в сообщении пресс-службы полиции. 

    Пистолет
    RIA News
    Как 100 лет назад. В Одессе – невиданный разгул криминала

    Мероприятия по изъятию оружия из нелегального оборота продлятся до 24 марта. 

    Конечно, работы для полиции непочатый край. 14 марта на блокпосту под Бердянском при осмотре салона микроавтобуса с регистрационными номерами Киевской области был обнаружен мешки с оружием и боеприпасами. Полицейские нашли три корпуса РПГ-22, 16 патронов 9 мм к ПМ, 2 гранаты Ф-1 с запалами, три сигнальные ракеты, глушитель к АК, боевой нож, бронежилеты. По словам водителя микроавтобуса, жителя Киевской области, он понятия не имел о содержимом мешков, которые якобы попросили отвезти в Киев военнослужащие части, куда волонтер доставил гуманитарный груз. Все обстоятельства передачи из зоны АТО опасной посылки, а также личность передавшего ее бойца выясняет следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции и сотрудники СБУ.

    На Херсонщине во время осмотра иномарки местного жителя в багажнике обнаружили ручной противотанковый гранатомет и гранату РГД. Арсенал он вез из Одесской области. А в Соломенском районе Киева в подъезде жилого дома во время ремонтных работ по замене окон рабочие в подоконнике наткнулись на пистолет, автомат, патроны, гранаты и устройство для бесшумной стрельбы. 

    Миллионы вооруженных украинцев

    Еще до того, как возглавить полицию Украины, глава угрозыска Сергей Князев в одном из своих интервью рассказывал, что у нас в стране самый масштабный оборот незаконного оружия. 

    По его словам, с 1 апреля 2014 года была украдена 13361 единица. Зарегистрировано 6807 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято 1352 единицы огнестрельного оружия в ходе реализаций и задержаний. Из которых: 39 винтовок, 71 автомат, 30 пулеметов, 538 пистолетов и револьверов, 47 винтовок, и карабины охотничьи (это те же автоматы, которые стреляют одиночными выстрелами), 164 единицы самодельного оружия, 1825 гранат. 

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    У нас самая низкая цена на оружие на черном рынке, если говорить о европейском континенте, подчеркнул Князев.

    "И о цене. Вы же понимаете, что она формируется в зависимости от спроса. Например, сейчас увеличивается цена на легальное оружие, потому что растет спрос на покупку и регистрацию. Так, в прошлом году количество собственников огнестрельного оружия выросло на 8,5 тысячи лиц. В то же время общий массив оружия вырос на 13 тысяч стволов. Столько купили и зарегистрировали за год. На сегодняшний день на руках у граждан 1,2 миллиона зарегистрированных стволов. И среди них есть не только те, кто купил, чтобы охотиться, чтобы защищать свою страну на Востоке, не только те, кому на всякий случай, но и те, кто с помощью этого оружия хочет зарабатывать себе на жизнь. Кто-то на безбедную, а кто-то "на пожрать", — отметил Князев.

    В течение 2016 года зарегистрировано 576 преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, что на 52% меньше, чем в 2015 году. В прошлом году произошло 64 преступления с использованием зарегистрированного огнестрельного оружия в преступных целях. Погибло 39 человек.

    В остальных случаях использовалось незарегистрированное оружие. И оно продолжает использоваться. 

    Пистолет
    RIA News
    Криминал в Украине звереет: практически каждый день шокирующие преступления

    В Печерском районе Киева возле кафе произошла перестрелка. Один человек получил огнестрельное ранение. Между двумя компаниями возник конфликт, один достал пистолет и начал хаотично стрелять. Одна пуля попала в посетителя, еще две — в дверь кафе и авто. Полицейские с места стрельбы изъяли 8 гильз, а в мусорном баке нашли пистолет и магазин к нему. Стрелявший и его товарищи сбежали. 

    В Донецкой области в кафе произошла перестрелка. Посетитель выстрелил в пол. Плитка разлетелась, ее осколками был ранен мужчина. Его немедленно доставили в больницу. Медики оказали помощь и отпустили потерпевшего домой.

    К звукам выстрелов постепенно привыкают граждане в городах и селах.

    "Пора взяться за разоружение населения самым серьезным образом и начать надо с ужесточения проверок в зоне АТО. Проверять надо не только транспорт, а и почтовые пересылки. Ведь по почте в разобранном виде легко пересылают автоматы и пистолеты. Пришло время на законодательном уровне ужесточить ответственность за хранение нелегального оружия и боеприпасов. Это во многом охладит пыл "любителей" оружия. Уже этих мер для начала достаточно, чтобы начать наводить порядок", — отмечает экс-сотрудник уголовного розыска Сергей Сыроид.

    Потому что с каждым днем ситуация с нелегальным оружием в стране приобретает масштабы катастрофы, и скоро уже здесь будет второй фронт, но уже по борьбе с вооруженным криминалом. 

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