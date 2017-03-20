наверх
20.03.201716:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.05
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киевской области у одессита изъяли арсенал оружия и боеприпасов

    (обновлено: )80
    При осмотре транспортного средства работники полиции обнаружили оружие - 13 автоматов АКС74У-В, пистолет Макарова и 16 патронов к нему без каких-либо документов.
    В Киевской области изъят арсенал оружия
    пресс-служба Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции Киевской области Украины изъяли арсенал оружия у жителя Одесской области, который незаконно перевозил его в автомобиле, сообщила в понедельник пресс-служба полиции.

    "Работники полиции во время несения службы на стационарном посту автодороги Борисполь-Днепр остановили автомобиль Ford Transit, который был окрашен в маскировочную окраску "камуфляж" без государственных номерных знаков. За рулем автомобиля находился 35-летний мужчина, который, согласно предоставленным документам, проживает при воинской части Коминтерновского района Одесской области", — сказано в сообщении.

    пресс-служба Нацполиции в Киевской области
    В Киевской области изъят арсенал оружия

    СБУ обнаружила огромный тайник с оружием в Запорожской области
    Служба безопасности Украины
    Арсенал тяжелого вооружения, обнаруженный СБУ в Запорожской области
    "При осмотре транспортного средства работники полиции обнаружили оружие — 13 автоматов АКС74У-В, пистолет Макарова и 16 патронов к нему без каких-либо документов… Также из салона автомобиля изъято 13 предметов для быстрого заряжания оружия, 13 емкостей с остатками масла, 13 принадлежностей для чистки оружия", — говорится в сообщении.

    Остановленный автомобиль помещен на площадку временного содержания транспортных средств. Сейчас сотрудники полиции устанавливают происхождение такого арсенала оружия и боеприпасов.

    Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", которая предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с ПЗРК и гранатометами в Запорожской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Взрыв в здании полиции в Ровно
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Петр Порошенко на Совете регионального развития
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ