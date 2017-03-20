В Киевской области у одессита изъяли арсенал оружия и боеприпасов

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции Киевской области Украины изъяли арсенал оружия у жителя Одесской области, который незаконно перевозил его в автомобиле, сообщила в понедельник пресс-служба полиции.

"Работники полиции во время несения службы на стационарном посту автодороги Борисполь-Днепр остановили автомобиль Ford Transit, который был окрашен в маскировочную окраску "камуфляж" без государственных номерных знаков. За рулем автомобиля находился 35-летний мужчина, который, согласно предоставленным документам, проживает при воинской части Коминтерновского района Одесской области", — сказано в сообщении.

пресс-служба Нацполиции в Киевской области В Киевской области изъят арсенал оружия

"При осмотре транспортного средства работники полиции обнаружили оружие — 13 автоматов АКС74У-В, пистолет Макарова и 16 патронов к нему без каких-либо документов… Также из салона автомобиля изъято 13 предметов для быстрого заряжания оружия, 13 емкостей с остатками масла, 13 принадлежностей для чистки оружия", — говорится в сообщении.

Остановленный автомобиль помещен на площадку временного содержания транспортных средств. Сейчас сотрудники полиции устанавливают происхождение такого арсенала оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", которая предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с ПЗРК и гранатометами в Запорожской области.