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    Киев

    В Киеве задержали военного с арсеналом боеприпасов

    (обновлено: )9510
    Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили правоохранители. По данному факту открыто уголовное производство. Установлено, что военнослужащий ранее привлекался к уголовной ответственности.
    Боеприпасы, изъятые у военнослужащего в Киеве в ночь на 10 марта 2017 года
    ГУ НП в Киеве

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Киевские полицейские во время досмотра обнаружили у военнослужащего — 24-летнего уроженца Сумской области — арсенал боеприпасов, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

    "Ночью во время отработки территории Печерского района правоохранители заметили на бульваре Дружбы Народов двух подозрительных мужчин. Во время личного осмотра сотрудники полиции изъяли у одного из них боеприпасы, а именно: два корпуса гранаты Ф-1, три корпуса гранаты РГД-5, четыре запала к ним и около 400 граммов взрывчатки", — сказано в сообщении.

    ГУ НП в Киеве
    Боеприпасы, изъятые у военнослужащего в Киеве в ночь на 10 марта 2017 года

    Полицейские добавили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту открыто уголовное производство.

    Установлено, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности, а в настоящее время является военнослужащим. Происхождение боеприпасов задержанный отказался пояснять.

    В феврале в подсобном помещении одной из подземных парковок в Киеве полицейские обнаружили арсенал боеприпасов — гранату "РГД-5" без запала, свето-шумовую ракету, одну подствольную гранату для автомата Калашникова и две дымовые шашки. Правоохранители также изъяли 233 патрона калибра 7,62 миллиметра, 16 дымовых зарядов, четыре банки с порохом, магазин для пистолетов и детали для автомата Калашникова.

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