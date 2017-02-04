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    Киев

    На подземной парковке в Киеве нашли арсенал боеприпасов

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (369)

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    Полиция обнаружила гранату "РГД-5" без запала, свето-шумовую ракету, одну подствольную гранату для автомата Калашникова и две дымовые шашки, также изъяли 233 патрона калибра 7,62 миллиметра, 16 дымовых зарядов, четыре банки с порохом.
    Полиция изъяла арсенал боеприпасов на подземной парковке в Киеве
    ГУ НП в Киеве

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В подсобном помещении одной из подземных парковок в Киеве полицейские обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба киевского главка Нацполиции.

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    Боеприпасы были обнаружены в рамках проведения санкционированного обыска по согласованию со Службой безопасности Украины и прокуратурой, поскольку к правоохранителям поступила оперативная информация, что по указанному адресу может храниться оружие.

    Во время проведения проверки правоохранители обнаружили гранату "РГД-5" без запала, свето-шумовую ракету, одну подствольную гранату для автомата Калашникова и две дымовые шашки. Кроме этого полицейские изъяли 233 патрона калибра 7,62 миллиметра, 16 дымовых зарядов, четыре банки с порохом, магазин для пистолетов и детали для автомата Калашникова.

    Изъятые предметы отправлены на экспертизу. По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Полиция устанавливает собственника боеприпасов и их происхождение.

    Ранее сообщалось, что полицейские в вестибюле киевского метро задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и гранату РГД.

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