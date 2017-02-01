Арсенал боеприпасов, изъятый у военного в киевском метро.

Полицейские в вестибюле метро задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и гранату РГД.

"Согласно предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. По его словам, все предметы он нашел во рву, возле полигона в городе Гончаровск, и вез домой для использования в личных целях", — отмечается в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Военнослужащего задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения, добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро "Демеевская" правоохранители обнаружили и изъяли у подозрительного мужчины ручной противотанковый гранатомет и патрон.