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    УЕФА открыл дела против "Арсенала", "Баварии" и "Наполи" после матчей ЛЧ

    (обновлено: )115
    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Баварии" из-за бросания болельщиками мюнхенской команды предметов на поле. "Арсенал" может быть наказан за появление фанатов на поле.
    Логотип УЕФА
    AFP/FABRICE COFFRINI

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дела в отношении лондонского "Арсенала", мюнхенской "Баварии" и итальянского "Наполи" после ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщается Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

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    Как отмечается, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Баварии" из-за бросания болельщиками мюнхенской команды предметов на поле. "Арсенал" может быть наказан за появление фанатов на поле.

    В отношении "Наполи" УЕФА открыл дело за использование фанатами итальянской команды лазерных указок, бросание предметов на поле, использование пиротехники и блокирование лестничных пролетов стадиона.

    Все дела будут рассмотрены дисциплинарным органом УЕФА 23 марта.

    Напомним, "Бавария" во вторник в ответном матче 1/8 финала разгромила "Арсенал" на его поле со счетом 5:1 и по итогам двух матчей вышла в 1/4 финала, а "Наполи" уступил дома мадридскому "Реалу" (1:3) и не смог выйти в следующую стадию.

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