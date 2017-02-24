СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с неуправляемыми авиационными ракетами на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщили в четверг в пресс-центре ведомства.

По данным СБУ, тайник был устроен в районе города Сватово в Луганской области.

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"Оперативники спецслужбы обнаружили 80 неучтенных ракет типа С-8КО в одном из гаражей. Боевая часть ракеты содержит до одного килограмма взрывчатого вещества, что по разрушительной способности в шесть раз превышает тротил", — говорится в сообщении.

Также в районе подконтрольной властям Украины Авдеевки правоохранители изъяли огнемет "Шмель".