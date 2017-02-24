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    СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (419)

    95
    СБУ сообщила об обнаружении тайника с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ сообщила об обнаружении тайника с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе
    Огнемет Шмель
    Огнемет Шмель
    Огнемет Шмель
    СБУ сообщила об обнаружении тайника с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ сообщила об обнаружении тайника с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ
    СБУ сообщила об обнаружении тайника с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ сообщила об обнаружении тайника с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ
    СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ
    СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ
    СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе
    СБУ
    Огнемет Шмель
    Огнемет "Шмель"
    СБУ
    Огнемет Шмель
    Огнемет "Шмель"
    СБУ
    Огнемет Шмель
    Огнемет "Шмель"
    СБУ

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    СБУ сообщила об обнаружении тайника с авиационными ракетами в Донбассе

    Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с неуправляемыми авиационными ракетами на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщили в четверг в пресс-центре ведомства.

    По данным СБУ, тайник был устроен в районе города Сватово в Луганской области.

    Смотрите также: Под Марьинкой СБУ обнаружила тайник с двумя тоннами тротила

    "Оперативники спецслужбы обнаружили 80 неучтенных ракет типа С-8КО в одном из гаражей. Боевая часть ракеты содержит до одного килограмма взрывчатого вещества, что по разрушительной способности в шесть раз превышает тротил", — говорится в сообщении.

    Также в районе подконтрольной властям Украины Авдеевки правоохранители изъяли огнемет "Шмель".

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