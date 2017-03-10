Гончаренко о своем "похищении": суд будет быстрым

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко убежден, что суд над фигурантами дела о его похищении будет быстрым.

"Для меня там нового особо ничего не появилось. Следствие несколько месяцев вело эту группу, документировало их разговоры. Нет сомнения, что суд будет быстро", — сказал нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

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Прокуратура Одесской области 23 февраля сообщила о похищении неизвестными замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, эту информацию вскоре подтвердила Служба безопасности Украины.