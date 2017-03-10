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    Гончаренко о своем "похищении": суд будет быстрым

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    Нардеп Гончаренко: "похищение" (42)

    (обновлено: )2501
    Представитель парламентской фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что следствие несколько месяцев вело группу его несостоявшихся похитителей, "документировало их разговоры".
    Алексей Гончаренко
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко убежден, что суд над фигурантами дела о его похищении будет быстрым.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
    Алексей Гончаренко: человек-пиар

    "Для меня там нового особо ничего не появилось. Следствие несколько месяцев вело эту группу, документировало их разговоры. Нет сомнения, что суд будет быстро", — сказал нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

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    Прокуратура Одесской области 23 февраля сообщила о похищении неизвестными замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, эту информацию вскоре подтвердила Служба безопасности Украины.

    Правоохранители сообщили, что Гончаренко хотели облить кислотой, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. В ходе спецоперации были задержаны трое мужчин, среди них — депутат райсовета Александр Кушнарев.
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