"Похищение" Гончаренко всем напомнило о трагедии 2 мая в Одессе - Ларин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении нардепа Алексея Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье "похищение человека или незаконное лишение свободы". Позже прокурор Одесской области заявил, что правоохранители предотвратили нападение на Гончаренко, он находится в безопасном месте. Сообщалось о задержании трех человек, планировавших нападение.

По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Сергея Ларина, действующая власть прекрасно справляется с задачей отвлечения общества от проблем, которые происходят в стране.

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"Грешно спекулировать на таких вещах, как мнимые похищения и так далее. Это напоминает известную сказку, когда пастух кричал: "Волки, волки!". В последнее время у нас появилось слишком много покушений, похищений, предотвращений и несостоявшихся преступлений. Так что, власть прекрасно справляется с отвлечением общества от тех вещей, которые происходят в стране. Причем поводы придумываются с каждым разом все более циничные. Мы помним отрезанные уши Булатова, покушение на Геращенко… Глядя на это, становится жаль, что страну превращают в какое-то непонятное африканское образование, которой управляют люди, которые вообще не имеют на это никакого права", — отмечает депутат.

Кроме того, Ларин прокомментировал заявление своего коллеги по фракции Николая Скорика, высказавшего мнение, что история с похищением Гончаренко была провокацией власти против "Оппозиционного блока".

"В свете дела Гончаренко всплыла тема трагедии 2-го мая 2014-го года в Одессе. Дело в том, что сегодня все европейские институции констатируют отсутствие какого-либо продвижения в расследовании этого дела. Власть и не будет искать виновных, равно как она не ищет виновных в расстрелах людей на Майдане. Вместо этого политики подыскивают каких-то мифических заказчиков, преступников. Давайте для примера возьмем двух людей, ставших сакральными жертвами Майдана — Нигояна и Жизневского, которые во время всех событий находились в Киеве. Разве нашла власть их убийц за три года? Это все звенья одной цепи, следствие, мягко говоря, нехороших пиар-компаний",- подытожил депутат.