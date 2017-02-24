Ситуация с Гончаренко откровенно настораживает - Киссе

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В деле Гончаренко все точки над "і" должно расставить следствие, считает внефракционный нардеп Антон Киссе.

"В Украине посредством масс-медиа можно из героя сделать человека преступником, и наоборот. Конечно, в деле Гончаренко все точки над "и" должно расставить следствие. С одной стороны, не вдаваясь в политические моменты, ситуация настораживает. Дело Гончаренко подтвердило, что с правопорядком все, мягко говоря, не так гладко. Наблюдается колоссальный рост преступности — людей грабят средь белого дня, тысячи случаев официально зарегистрированы и еще столько же, когда люди не обращались в органы из-за огромного недоверия к правоохранительной системе. Если в такой ситуации оказывается народный депутат, то, что говорить о простых людях", — отметил депутат.

Вместе с тем, по мнению политика, у людей имеются большие сомнения по части прозрачности этого дела.

"С другой стороны, большое количество негативных комментариев и шуток в адрес Гончаренко и его похищения говорят о том, что у людей имеются большие сомнения по части правдоподобности этого дела. Следствие должно тщательно разобраться в этом деле и снять все вопросы", - подытожил он.

Ранее внефракционный депутат Дмитрий Добродомов заявил, что информация о пропаже нардепа Алексея Гончаренко не случайно появилась в день, когда Верховная Рада рассматривала важные государственные вопросы, считает.

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"По большому счету, в истории с пропажей Гончаренко нечего даже обсуждать. Какие-то правоохранительные органы, чем-то там занимались… Вопрос, правда, заключается в том, почему вся эта спецоперация была намечена именно на четверг — самый ответственный парламентский день. И вчера (23 февраля — Ред.) в Раде всеми силами мобилизировались депутаты для голосования за очень важные законопроекты и внезапная информация об исчезновении Гончаренко информационно перебила обсуждение этих тем. Таких как, например, попытки наглым образом вернуть налоговую полицию, внести изменения в Криминально-процессуальный кодекс по части прокуратуры", — говорит политик.