Гончаренко о "беспрецедентной спецоперации" по своему "похищению"

"Я находился в безопасном месте. Моему здоровью ничего не угрожало. Просто провел полдня без телефона в замкнутом помещении под присмотром СБУ. У меня большое счастье, я сегодня вижу солнце и у меня очень хорошее настроение. Я счастлив, что я могу спокойно прийти на работу, работать. Я здоров, жив и я очень благодарен за это СБУ и прокуратуре. Это была очень серьезная спецоперация, беспрецедентная в Украине, и была выполнена на самом высоком уровне. Там все задокументировано", — сказал Алексей Гончаренко в эфире 112 Украина.

По его словам, он не знает Александра Кушнарева, депутата Лиманского райсовета, которого назвали организатором его похищения.

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Как ранее сообщили в прокуратуре Одесской области, Гончаренко хотели облить кислотой, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. Правоохранители задержали трех человек, среди них депутат райсовета и бывший военнослужащий.