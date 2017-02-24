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    Гончаренко о "беспрецедентной спецоперации" по своему "похищению"

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    Нардеп Гончаренко: "похищение" (27)

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    Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что во время вчерашний спецоперации по поимке злоумышленников, которые планировали его похитить и нанести телесные повреждения, провел полдня в замкнутом помещении под присмотром сотрудников СБУ.
    112 Украина/Youtube

    "Я находился в безопасном месте. Моему здоровью ничего не угрожало. Просто провел полдня без телефона в замкнутом помещении под присмотром СБУ. У меня большое счастье, я сегодня вижу солнце и у меня очень хорошее настроение. Я счастлив, что я могу спокойно прийти на работу, работать. Я здоров, жив и я очень благодарен за это СБУ и прокуратуре. Это была очень серьезная спецоперация, беспрецедентная в Украине, и была выполнена на самом высоком уровне. Там все задокументировано", — сказал Алексей Гончаренко в эфире 112 Украина

    По его словам, он не знает Александра Кушнарева, депутата Лиманского райсовета, которого назвали организатором его похищения. 

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    Как ранее сообщили в прокуратуре Одесской области, Гончаренко хотели облить кислотой, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. Правоохранители задержали трех человек, среди них депутат райсовета и бывший военнослужащий.

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