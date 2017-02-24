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    Гончаренко в Раде: я все время слышу угрозы с российского телевидения

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    Нардеп Гончаренко: "похищение" (25)

    (обновлено: )18602
    Заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что во время спецоперации правоохранитлей, в которой выполнял роль наживки, он находился под присмотром сотрудников СБУ.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что во время вчерашний спецоперации по поимке злоумышленников, которые планировали его похитить и нанести телесные повреждения, провел полдня в замкнутом помещении под присмотром сотрудников СБУ.

    Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, эту информацию вскоре подтвердила Служба безопасности Украины.

    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    facebook.com/UNIAN.net
    Лучше бы не спасали. Фотожабы на "похищение" Гончаренко

    "Я находился в безопасном месте. Моему здоровью ничего не угрожало. Просто провел полдня без телефона в замкнутом помещении под присмотром СБУ. У меня большое счастье, я сегодня вижу солнце и у меня очень хорошее настроение. Я счастлив, что я могу спокойно прийти на работу, работать. Я здоров, жив и я очень благодарен за это СБУ и прокуратуре. Это была очень серьезная спецоперация, беспрецедентная в Украине, и была выполнена на самом высоком уровне. Там все задокументировано", — сказал Гончаренко в пятницу в кулуарах Верховной Рады.

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    Он также сказал, что не знает Александра Кушнарева, депутата Лиманского райсовета, которого назвали организатором его похищения.

    "Я не знаю этого господина Александра Кушнарева, никогда в жизни его не видел. У меня вообще нет охраны. Вы можете увидеть, что я никогда не пользуюсь охраной. Я был забран сотрудниками СБУ, поэтому я не боялся…Я думаю, что им нужен был общественно-политический деятель, одессит, которого довольно неплохо знают во всей стране. Наверное, они считают меня именно таким. Во-вторых, я все время слышу угрозы с российского телевидения, от полевых командиров ДНР, они записывают видео, где говорят, что никогда не простят мне моей роли в событиях 2014 года", — добавил нардеп.

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    Как сообщили в областной прокуратуре, Гончаренко хотели облить кислотой, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. Правоохранители задержали трех человек, среди них депутат райсовета и бывший военнослужащий.

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