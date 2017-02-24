Такие депутаты, как Гончаренко, позорят страну – экс-сотрудник СБУ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Экс-начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк считает, что среди версий похищения Алексея Гончаренко нужно рассматривать все.

"На самом деле версий похищения не так-то много. Прежде всего, надо проверить, не загулял ли человек где-то, а потом решил представить это как похищение. Инсценировал собственное похищение. Могут быть и версии связанные с личной жизнью и с бизнесом. К примеру, он мог не выполнить какие-то финансовые обязательства. Но я бы сразу отверг версию, что его похищение было связано с его политической деятельностью. Гончаренко никакой политической деятельностью не занимался", — отмечает генерал СБУ.

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По мнению Вовка, если бы Гончаренко похищали с целью выкупа, его бы потребовали сразу же. Но много за него бы не запросили.

"Как одесский пацан, который всегда мечтал украсть по-крупному, но ему не давали украсть более сильные, мог заинтересовать похитителей?! Не уверен, что он кому-то нужен. Он не народный депутат, он просто носит значок, все остальное от лукавого", — считает Василий Вовк. РИА Новости Украина Евгений Котенко Соколовская о "похищении" Гончаренко, заочном осуждении и налоговой полиции

Так как генпрокурор Украины Юрий Луценко в похищении Гончаренко увидел "русский след", так же можно утверждать, что его выкрал "Шатун" и все дороги ведут в Москву, где Гончаренко был, где его задержали, наверное "завербовали" и отпустили.

"Ну, а если серьезно, с такими люди как Гончаренко ничего не происходит. Скоро он будет по всем каналам рассказывать (разговор с Вовком произошел вечером 23 февраля – Ред.), как его похитили, как пытали, как хотели вывезти в Германию или Москву и казнить. Он привлекает к себе внимание, чем может. Он заигрался. Это просто стыд Украины, которую представляют такие люди. Я хорошо знаю этого человека и в отношении него хорошо сказал Жиглов: "Вор должен сидеть в тюрьме!", — констатировал Василий Вовк.