Лучше бы не спасали. Фотожабы на "похищение" Гончаренко

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, эту информацию вскоре подтвердила Служба безопасности Украины.

Не успели СМИ выяснить детали исчезновения нардепа, а политики высказаться на этот счет, правоохранители отрапортовали: участники похищения Гончаренко задержаны, нардеп в безопасности.

Прокурор одесской области Олег Жученко сообщил, что силовикам удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений, а похищение не было инсценировкой. Также он сообщил, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

"Отец Кушнарева является депутатом Лиманского районного совета Одесской области. И сам он не просто является заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки", — сказал прокурор.

Он отметил, что задержаны три человека, а Гончаренко будет давать показания как потерпевший.

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Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате пожара в здании Дома профсоюзов погибли десятки людей.

В начале февраля Алексей Гончаренко, протестуя по поводу высказываний посла Германии в Украине о выборах на неподконтрольных территориях Донбасса, написал на фрагменте Берлинской стены возле посольства ФРГ в Киеве слово "Nein" ("Нет"). Вскоре прокуратура начала уголовное производство, поступок нардепа также был осужден фракцией БПП и другими политическими силами.