наверх
23.02.201718:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.36- 0.14
  • USD26.97- 0.07
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Лучше бы не спасали. Фотожабы на "похищение" Гончаренко

    Тема:

    Депутат Гончаренко: "похищение" (17)

    (обновлено: )58750
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    facebook.com/UNIAN.net
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Гончаренко припомнили "рисунки" на Берлинской стене
    facebook.com/k.dimitriy
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Без "российского следа" не обошлось
    @spacelordrock
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Гончаренко нашелся в целостности и сохранности
    facebook.com/politfantasy
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    facebook.com/vova.holobutsky
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Многие действительно с трудом скрывали... обеспокоенность
    @Zn_Portnova
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Аллюзия к Дмитрию Булатову?
    @Zn_Portnova
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Земляки Гончаренко встревожены
    @spacelordrock
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Задача для Шерлока
    facebook.com/BogdanButkevych
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Особые приметы нардепа Гончаренко
    facebook.com/ProtsyshynOfficial
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    Резонный вопрос
    facebook.com/denis.rafalsky

    Рекомендуем

    У Рады протестовали против восстановления налоговой милицииФотоитоги 23 февраля: митинг под Радой и ограбление банка в Киеве18:13 23.02.2017
    Задержание заказчика и исполнителей похищения ГончаренкоЗадержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко16:41 23.02.2017
    У Рады протестовали против восстановления налоговой милицииПротест у Рады против восстановления налоговой полиции14:56 23.02.2017
    В Подмосковье столкнулись около 30 автомобилейДТП в Подмосковье: столкнулись около 30 авто11:24 23.02.2017
    Актер Алексей ПетренкоУшел из жизни Алексей Петренко: этнический украинец и выдающийся актер08:30 23.02.2017
    Наводнение в КалифорнииНаводнение спровоцировало масштабную эвакуацию населения в Калифорнии05:35 23.02.2017
    Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский ТрампБуйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп03:47 23.02.2017
    Протестующие в Киеве принесли под АП билет в Липецк на имя Петра ПорошенкоПротестующие принесли Порошенко билет в Липецк23:20 22.02.2017
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной РадыНацмарш в Киеве: файеры и дымовые завесы под Радой и на Банковой18:50 22.02.2017
    Все фотоленты
    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко

    Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, эту информацию вскоре подтвердила Служба безопасности Украины.

    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Думская.net
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко

    Не успели СМИ выяснить детали исчезновения нардепа, а политики высказаться на этот счет, правоохранители отрапортовали: участники похищения Гончаренко задержаны, нардеп в безопасности.

    Прокурор одесской области Олег Жученко сообщил, что силовикам удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений, а похищение не было инсценировкой. Также он сообщил, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

    "Отец Кушнарева является депутатом Лиманского районного совета Одесской области. И сам он не просто является заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки", — сказал прокурор.

    Он отметил, что задержаны три человека, а Гончаренко будет давать показания как потерпевший.

    Читайте также: Угрозами Билецкого должны заняться компетентные органы — депутат

    Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате пожара в здании Дома профсоюзов погибли десятки людей.

    В начале февраля Алексей Гончаренко, протестуя по поводу высказываний посла Германии в Украине о выборах на неподконтрольных территориях Донбасса, написал на фрагменте Берлинской стены возле посольства ФРГ в Киеве слово "Nein" ("Нет"). Вскоре прокуратура начала уголовное производство, поступок нардепа также был осужден фракцией БПП и другими политическими силами.

     

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки