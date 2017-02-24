Фигурант дела о похищении Гончаренко – бывший военный

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Одним из фигурантов дела о похищении депутата Верховной Рады от БПП Алексея Гончаренко является бывший украинский военный, заявил в четверг прокурор Одесской области Олег Жученко.

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Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье "похищение человека или незаконное лишение свободы". Позже прокурор Одесской области заявил, что правоохранители предотвратили нападение на Гончаренко, он находится в безопасном месте. Сообщалось о задержании трех человек, планировавших нападение.

"Один из фигурантов дела — бывший военнослужащий. У него кроме украинского паспорта обнаружен новый российский", — сказал Жученко в эфире телеканала "NewOne".

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком депутата и назвал его "неподобающим".