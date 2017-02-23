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    "Будет слепой и хромой". Кадры планирования похищения Гончаренко

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    Депутат Гончаренко: "похищение" (18)

    (обновлено: )28610
    "ДумскаяТВ" обнародовала добытую СБУ видеозапись разговора депутата Лиманского райсовета Александра Кушнарева с двумя другими людьми. Видео журналистам передал некий Константин Цховребашвили.
    DumskayaTV/Youtube

    На кадрах Кушнарев обсуждает готовящееся покушение и нанесение тяжких телесных повреждений Гончаренко.

    "Все будет нормально. От того, что я ему сделаю, еще никто не умирал. Он будет слепой и хромой, все! Что, мало? Хватит", — говорит Кушнарев.

    Фотожабы на похищение Алексей Гончаренко
    facebook.com/UNIAN.net
    Лучше бы не спасали. Фотожабы на "похищение" Гончаренко

    По информации спецслужбы, преступную группу "вели" два месяца. Заказчиком и организатором преступления, по словам начальника УСБУ в Одесской области Сергея Батракова и областного прокурора Олега Жученко, является депутат Лиманского райсовета, предприниматель Александр Кушнарев, чей сын Геннадий Кушнарев погиб в Доме профсоюзов в Одессе.

    Ранее депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что его похищение было инсценировано правоохранителями с целью предотвращения нападения на него. Заказчик и исполнители задержаны. По словам депутата, у них было изъято оружие и кислота, которую они планировали применить.

    Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

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    В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком украинского депутата и назвал его "неподобающим".

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