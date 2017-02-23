Алексей Гончаренко. Справка

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 23 февраля, СМИ сообщили, что неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. Позже прокуратура Одесской области, Генеральная прокуратура и Служба безопасности подтвердили похищение народного депутата.

Ниже приводится биографическая информация.

Алексей Гончаренко родился 16 сентября 1980 года в Одессе.

Отец — известный политик, регионал Алексей Костусев, мать — Марина Гончаренко. Родители Гончаренко развелись, когда ему было три года.

Учился в одесских школах №62, №35, окончил гимназию №2 (бывшую школу №9).

В 1994 году пошел работать. При детском саду на Французском бульваре преподавал английский язык.

В 1996 году поступил по собеседованию в Одесский государственный медицинский университет, на государственную форму обучения, который в 2002 году закончил с отличием.

В 1999 году пошел работать на Одесскую станцию скорой медицинской помощи, где работал до 2001 года.

В 2001 году был избран руководителем молодежной организации Одесского областного отделения Партии зеленых Украины. В 2002 году в первый раз баллотировался в Одесский городской совет по округу на поселке Таирово, но безуспешно.

После выборов стал работать помощником депутата горсовета. Также поступил на второе высшее образование в Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации в Москве (Высшая школа финансового менеджмента). Закончил Академию в 2005 году, получив высшее экономическое образование.

В 2005 году избран председателем Одесской городской организации партии "Союз", в этом же году Одесская областная и городская организации Партии "Союз" влились в Партию Регионов, как главную оппозиционную силу.

Facebook Вадима Рабиновича Алексей Гончаренко с сухарями в Верховной Раде

В 2006 был избран в Одесский городской совет от Партии регионов.

В 2006 году стал участником Программы Фонда Джона Смита, в рамках которой прошел полуторамесячную стажировку в Соединенном королевстве — в Парламенте Соединенного Королевства.

В 2007 году был избран председателем комиссии по совершенствованию структуры управления Одессой, которая просуществовала до декабря 2008 года.

В ноябре 2010 года избран на должность заместителя главы Одесского областного совета.

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Участвовал в выборах ВР в 2012 году от Партии регионов по 133 мажоритарному округу, однако проиграл кандидату Игорю Маркову.

В феврале 2014 года уволился с поста первого зампреда Одесского облсовета.

На внеочередных президентских выборах был доверенным лицом кандидата в президенты Петра Порошенко.

goncharenko.od.ua Алексей Гончаренко с сыном

На выборах в ВР 26 октября 2014 года избран народным депутатом по списку партии "Блок Петра Порошенко".

Первого марта 2015 года был задержан в Москве в ходе шествия в память об убитом российском оппозиционном политике Борисе Немцове, однако позднее возвратился в Украину.

Женат, есть сын Алексей.

Ранее также сообщалось, что из-за членства в Партии регионов Гончаренко "подчистил" данные на своем личном сайте, удалив соответствующую информацию.

В начале февраля Алексей Гончаренко, протестуя по поводу высказываний посла Германии в Украине о выборах на неподконтрольных территориях Донбасса, написал на фрагменте Берлинской стены возле посольства ФРГ в Киеве слово "Nein" ("Нет"). Вскоре прокуратура начала уголовное производство, поступок нардепа также был осужден фракцией БПП и другими политическими силами.