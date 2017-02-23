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    Ляшко о похищении Гончаренко: кому он нужен?

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    Депутат Гончаренко: исчезновение или похищение? (8)

    (обновлено: )77080
    В ответ на просьбу прокомментировать похищение замглавы президентской фракции БПП Алексея Гончаренко Олег Ляшко задался вопросом "кому он нужен?".
    Олег Ляшко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сравнил ситуацию с похищением замглавы президентской фракции БПП Алексея Гончаренко с комедией. Об этом политик заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

    Ранее СМИ сообщили о похищении Гончаренко неизвестными. Позднее данную информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины.

    "Я думаю, что это комедия какая-то, надеюсь. Кому он нужен, чтобы его похищали", — заявил  Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

    По словам нардепа Ольги Черваковой, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток.

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