Ляшко о похищении Гончаренко: кому он нужен?

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сравнил ситуацию с похищением замглавы президентской фракции БПП Алексея Гончаренко с комедией. Об этом политик заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Ранее СМИ сообщили о похищении Гончаренко неизвестными. Позднее данную информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины.

"Я думаю, что это комедия какая-то, надеюсь. Кому он нужен, чтобы его похищали", — заявил Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

По словам нардепа Ольги Черваковой, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток.