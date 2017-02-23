В БПП потребовали создать спецштаб по расследованию похищения Гончаренко

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" потребовали создать специальный штаб в связи с расследованием похищения депутата Алексея Гончаренко, сообщил глава фракции Игорь Грынив.

Ранее СМИ сообщили о похищении Гончаренко неизвестными. Позднее информацию подтвердили в прокуратуре и СБУ.

"Я только что разговаривал с прокурором области. Я хотел бы обратиться к руководству правоохранительных органов о срочном создании специального штаба по такой ситуации", — цитирует Грынива "112 Украина".

Спикер Рады Андрей Парубий поддержал предложение Грынива и поручить секретариат парламента оформить это как протокольное поручение.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток.