Похищен народный депутат Алексей Гончаренко

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины ("Блок Петра Порошенко") Алексей Гончаренко похищен неизвестными. Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на прокуратуру Одесской области.

Подробности происшествия пока не сообщаются.

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Напомним, недавно Алексей Гончаренко, протестуя против высказываний посла Германии в Украине о выборах на неподконтрольных территориях Донбасса, написал на фрагменте Берлинской стены возле посольства ФРГ в Киеве слово "Nein" ("Нет"). Вскоре прокуратура начала уголовное производство, поступок нардепа также был осужден фракцией БПП и другими политическими силами.