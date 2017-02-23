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    Политика

    Похищен народный депутат Алексей Гончаренко

    Тема:

    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко (38)

    (обновлено: )777121
    Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко недавно оказался в эпицентре громкого международного скандала после "акции" у посольства германии в Киеве.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины ("Блок Петра Порошенко") Алексей Гончаренко похищен неизвестными. Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на прокуратуру Одесской области.

    Подробности происшествия пока не сообщаются.

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    Напомним, недавно Алексей Гончаренко, протестуя против высказываний посла Германии в Украине о выборах на неподконтрольных территориях Донбасса, написал на фрагменте Берлинской стены возле посольства ФРГ в Киеве слово "Nein" ("Нет"). Вскоре прокуратура начала уголовное производство, поступок нардепа также был осужден фракцией БПП и другими политическими силами.

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