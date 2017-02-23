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    Луценко считает, что Гончаренко похитили сепаратисты "с целью пыток"

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    Депутат Гончаренко: исчезновение или похищение? (8)

    (обновлено: )110754
    Коллега Алексея Гончаренко по фракции Ольга Червакова заявила, что генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что похищение организовано "группой сепаратистов".
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко считает, что замглавы пропрезидентской фракции БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток. Об этом заявила нардеп от БПП Ольга Червакова.

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    "Подтвердила ГПУ. Сейчас от Юрия Луценко мы узнали, что, по его мнению, Алексея Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью физических пыток. Эта информация сейчас проверяется. Я думаю, что сейчас самое главное — не поддаваться панике и чтобы правоохранительные органы создали рабочую группу или скоординировали свои действия с целью выяснения местонахождения народного депутата Алексея Гончаренко", — заявила Червакова.

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    Она не уточнила, исходя из чего Луценко сделал такие выводы.

    Отметим, что прокуратура Одесской области, ГПУ и СБУ уже подтвердили похищение Гончаренко, однако ни одно из ведомств не сообщило подробностей происшествия и не предоставило исчерпывающих доказательств исчезновения нардепа.

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные похитили Алексея Гончаренко. Подробности происшествия выясняются.

    Напомним, недавно Алексей Гончаренко, протестуя по поводу высказываний посла Германии в Украине о выборах на неподконтрольных территориях Донбасса, написал на фрагменте Берлинской стены возле посольства ФРГ в Киеве слово "Nein" ("Нет"). Вскоре прокуратура начала уголовное производство, поступок нардепа также был осужден фракцией БПП и другими политическими силами.

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