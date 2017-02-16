Луценко рассматривает кресло генпрокурора как временное - Гончарук

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Юрий Луценко накануне обнародовал годовой отчет ГПУ. Генпрокурор, в частности, заявил, что криминогенная ситуация в Украине вызывает у него существенное беспокойство из-за ухудшения ситуации в ключевых областях. Главные причины этого — война, безработица и дезорганизация правоохранительных органов.

Кроме того, Юрий Луценко требует провести проверку всех прокуроров страны на наркозависимость, учитывая разоблачения работника прокуратуры Запорожской области в употреблении наркотиков.

Насколько крепко генпрокурор держится за свою должность, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

"Он фактически фигура политическая и он свою политическую карьеру не собирается заканчивать. Он рассматривает кресло Генпрокуратуры как временное кресло. Но надо понимать, что после того, как он перестанет быть генпрокурором, а это рано или поздно произойдет, так же он должен сказать, что он сделал за время своего пребывания на своем посту. Пока очевидно ему какие-то достаточно развернутые отчеты для своей будущей биографии делать очень сложно. Посмотрим. Уже рассматривают, что он будет претендовать и на премьера, и на другие должности. Но я думаю, об этом говорить очень и очень рано", — отметил эксперт.

В ходе брифинга в среду, 15 февраля, Юрий Луценко сообщил, что размер взяток по итогам 2016 года составил 227 миллионов гривен.