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    Политика

    Луценко рассматривает кресло генпрокурора как временное - Гончарук

    (обновлено: )37
    В эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук заявил, что Юрий Луценко не планирует заканчивать свою политическую карьеру.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Юрий Луценко накануне обнародовал годовой отчет ГПУ. Генпрокурор, в частности, заявил, что криминогенная ситуация в Украине вызывает у него существенное беспокойство из-за ухудшения ситуации в ключевых областях. Главные причины этого — война, безработица и дезорганизация правоохранительных органов.

    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook
    Совещание Луценко в ГПУ

    Кроме того, Юрий Луценко требует провести проверку всех прокуроров страны на наркозависимость, учитывая разоблачения работника прокуратуры Запорожской области в употреблении наркотиков.

    Насколько крепко генпрокурор держится за свою должность, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

    "Он фактически фигура политическая и он свою политическую карьеру не собирается заканчивать. Он рассматривает кресло Генпрокуратуры как временное кресло. Но надо понимать, что после того, как он перестанет быть генпрокурором, а это рано или поздно произойдет, так же он должен сказать, что он сделал за время своего пребывания на своем посту. Пока очевидно ему какие-то достаточно развернутые отчеты для своей будущей биографии делать очень сложно. Посмотрим. Уже рассматривают, что он будет претендовать и на премьера, и на другие должности. Но я думаю, об этом говорить очень и очень рано", — отметил эксперт.

    В ходе брифинга в среду, 15 февраля, Юрий Луценко сообщил, что размер взяток по итогам 2016 года составил 227 миллионов гривен.

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