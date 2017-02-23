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    Политика

    В БПП прокомментировали исчезновение Гончаренко

    (обновлено: )47232
    Депутат от БПП Александр Бригинец сообщил, что его коллега Алексей Гончаренко накануне выехал на срочную встречу в Одессу, на данный момент он не выходит на связь.
    Алексей Гончаренко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Члены фракции "Блок Петра Порошенко" не видели своего коллегу Алексея Гончаренко со вчерашнего вечера, заявил депутат БПП Борислав Розенблат.

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    "Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит, да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где", — рассказал  Розенблат.

    Депутат от БПП Александр Бригинец сообщил, что Гончаренко вчера выехал на срочную встречу в Одессу.

    "Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. В зале его нет… Телефон не отвечает… Прокуратура подтверждает, что скорее всего версия — похищение… Уверен, что это политическое преступление, и верю, что наши силовики не допустят непоправимый. Алексей, мы тебя очень волнуемся!" — написал Бригинец на своей странице в Facebook.

    Ранее в прокуратуре Одесской области сообщили, что народный депутат Украины ("Блок Петра Порошенко") Алексей Гончаренко похищен неизвестными.

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