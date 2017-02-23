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    Депутат: Гончаренко могли похитить из-за истории с Берлинской стеной

    Тема:

    Депутат Гончаренко: исчезновение или похищение? (8)

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    Вадим Денисенко
    Фото со страницы Вадима Денисенко в Facebook

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Похищение народного депутата от БПП Алексея Гончаренко может быть связано с его недавним "художеством" на фрагменте Берлинской стены у посольства Германии в Киеве. Такое предположение в кулуарах Рады сделал его коллега по фракции Вадим Денисенко.

    По его словам, инцидент с Гончаренко имеет политический подтекст из-за его активной позиции.

    "Связано с Берлинской стеной, 1000%. Он занимал достаточно активную позицию в течение всей этой каденции. Поэтому, очевидно, все же надо смотреть в политическую плоскость. Больше никакой информации, которая может быть причиной или что сейчас происходит, к сожалению, нет", – заявил Денисенко.

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