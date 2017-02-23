Депутат: Гончаренко могли похитить из-за истории с Берлинской стеной

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Похищение народного депутата от БПП Алексея Гончаренко может быть связано с его недавним "художеством" на фрагменте Берлинской стены у посольства Германии в Киеве. Такое предположение в кулуарах Рады сделал его коллега по фракции Вадим Денисенко.

По его словам, инцидент с Гончаренко имеет политический подтекст из-за его активной позиции.

"Связано с Берлинской стеной, 1000%. Он занимал достаточно активную позицию в течение всей этой каденции. Поэтому, очевидно, все же надо смотреть в политическую плоскость. Больше никакой информации, которая может быть причиной или что сейчас происходит, к сожалению, нет", – заявил Денисенко.