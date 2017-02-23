По факту похищения Гончаренко открыто уголовное дело - МВД

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. По факту похищения народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко прокуратурой открыто уголовное производство, сообщает УНИАН со ссылкой на начальника департамента коммуникации МВД Артема Шевченко.

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко, эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины.

"Органы прокуратуры открыли уголовное производство по факту похищения народного депутата Украины Алексея Гончаренко", — говорится в сообщении.

Указывается, что дело открыто по статье "похищение человека или незаконное лишение свободы" Уголовного кодекса Украины.

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки людей.

В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком депутата и назвал его "неподобающим".