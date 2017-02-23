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    Червакова: Гончаренко похитили с целью пыток

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    Депутат Гончаренко: исчезновение или похищение? (8)

    (обновлено: )13702
    Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко "похищен группой сепаратистов с целью пыток", сообщила нардеп от БПП Ольга Червакова.
    112 Украина, youtube

    "Подтвердила ГПУ. Сейчас от Юрия Луценко мы узнали, что, по его мнению, Алексея Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью физических пыток. Эта информация сейчас проверяется. Я думаю, что сейчас самое главное — не поддаваться панике и чтобы правоохранительные органы создали рабочую группу или скоординировали свои действия с целью выяснения местонахождения народного депутата Алексея Гончаренко", — заявила Червакова.

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    Ранее в прокуратуре Одесской области сообщили, что народный депутат Украины ("Блок Петра Порошенко") Алексей Гончаренко похищен неизвестными.

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