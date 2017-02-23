Гончаренко исчез после "важной встречи" - нардеп от БПП

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец считает, что похищение его коллеги по фракции Алексея Гончаренко связано с его политической деятельностью.

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Гончаренко. Фракция БПП в Раде обратилась к правоохранительным органам с требованием срочно созвать штаб в связи с этим инцидентом.

По словам Брыгинца, в разговоре с ним Гончаренко сообщал, что у него в Одессе состоится "очень важная встреча", при этом не уточнив деталей.

"Я уверен, что, когда исчезают политики, то главная версия, которая может быть — это политическая. Надеюсь, прокуратура установит, на какую встречу он ехал, и это позволит понять причину того, что произошло", — сказал Бригинец журналистам, следует из трансляции телеканала "112 УКраина".

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

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В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком и назвал его "неподобающим".