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    Гончаренко исчез после "важной встречи" - нардеп от БПП

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    Депутат Гончаренко: "похищение" (13)

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    Александр Бригинец выразил надежду, что прокуратура Одесской области установит, на какую встречу ехал Алексей Гончаренко, и это позволит понять причину того, что произошло.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец считает, что похищение его коллеги по фракции Алексея Гончаренко связано с его политической деятельностью.

    Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Гончаренко. Фракция БПП в Раде обратилась к правоохранительным органам с требованием срочно созвать штаб в связи с этим инцидентом.

    Алексей Гончаренко
    УНИАН
    Алексей Гончаренко. Справка

    По словам Брыгинца, в разговоре с ним Гончаренко сообщал, что у него в Одессе состоится "очень важная встреча", при этом не уточнив деталей.

    "Я уверен, что, когда исчезают политики, то главная версия, которая может быть — это политическая. Надеюсь, прокуратура установит, на какую встречу он ехал, и это позволит понять причину того, что произошло", — сказал Бригинец журналистам, следует из трансляции телеканала "112 УКраина".

    Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

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    В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком и назвал его "неподобающим".

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