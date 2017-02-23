Похищение нардепа Гончаренко: все подробности “похищения”

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Изначально о похищении нардепа от БПП Алексея Гончаренко сообщила "Думская", ссылаясь на прокуратуру Одесской области. Позже информацию о похищении Гончаренко подтвердили в прокуратуре Одесской области, а также в СБУ.

По факту похищения нардепа тут же открыли уголовное дело по части 2 ст. 146 УК — "незаконное лишение свободы или похищение человека".

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Многие депутаты сразу связали покушение на Гончаренко с его политической деятельностью. В частности, такое предположение сделал депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец.

"Уверен, что это политическое преступление, и верю, что наши силовики не допустят непоправимый. Алексей, мы за тебя очень волнуемся!" — написал нардеп.

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Коллега нардепа по фракции Вадим Денисенко не исключал, что похищение Гончаренко может быть связано с его недавним "художеством" на фрагменте Берлинской стены у посольства Германии в Киеве.

В то же время одесское издание "Таймер" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и вовсе писало, что якобы похищенный неизвестными нардеп, на самом деле цел, невредим и находится в безопасности. По их информации, речь идет об инсценировке покушения в оперативных целях.

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что замглавы пропрезидентской фракции БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток. Об этом заявила нардеп от БПП Ольга Червакова.

"Подтвердила ГПУ. Сейчас от Юрия Луценко мы узнали, что, по его мнению, Алексея Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью физических пыток. Эта информация сейчас проверяется. Я думаю, что сейчас самое главное — не поддаваться панике и чтобы правоохранительные органы создали рабочую группу или скоординировали свои действия с целью выяснения местонахождения народного депутата Алексея Гончаренко", — заявила Червакова.

Не "инсценировка", а спецоперация

Спустя два часа стало известно, что Гончаренко в безопасности. Силовики Одесской области провели брифинг, во время которого раскрыли подробности похищения, а также назвали имя организатора.

По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, похищение нардепа Гончаренко не было постановкой, но нанесение тяжких телесных повреждений нардепу удалось предотвратить. Нардепа хотели облить кислотой. Заказчиком похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев. Прокурор рассказал, что сын Кушнарева был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

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"Отец Кушнарева является депутатом Лиманского райсовета Одесской области. И сам он не просто заказчиком похищения депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. Поэтому все является объективным. У человека есть мотив. Он является как заказчиком похищения, так и лично исполнителем этого преступления, благодаря слаженной и заблаговременной работе СБУ и следователи прокуратуры не довели до совершения этого преступления", — сообщил прокурор.

По его словам, всего задержано 3 человека, одному сообщили о подозрении. При этом похищать Гончаренко должны были одни люди, а избивать — другие.

"Ситуация была такая. Между собой группа лиц обсуждала план похищения и нанесения телесных повреждений. Но поскольку они боялись сами его похитить и не имеют таких профессиональных навыков, чтобы тайно похитить, они начали подыскивать для этого исполнителей именно похищения и доставки. Документируя уголовное производство по разжиганию национальной розни, этот факт стал известен нам. Конечно, профессиональные работники, правоохранители были доставлены в то место, где нашлись якобы исполнители исключительно похищения. Но исполнителями нанесения тяжких телесных повреждений были те же заказчики", — пояснил Жученко.

Рассказ Гончаренко

Вскоре и сам Гончаренко вышел на связь. Он заявил в эфире телеканала "112 Украина", что не был знаком с заказчиком его похищения, произошедшее назвал спецоперацией, в которой у него была роль наживки.

"Со мной все в порядке, я в безопасности, чувствую себя нормально. Я стал участником спецоперации украинских силовых структур по обезвреживанию очередного террористической группировки, которая планировала ряд преступлений в Одессе и в Одесской области", — сообщил Гончаренко.

По словам депутата, он знал о спецоперации СБУ:

"Эта операция длилась много недель. Эту группировка вели, документировали их разговоры, получая соответствующие санкции суда.Там была тщательная и кропотливая работа СБУ. Я на каком-то этапе был уведомлен о том, что одним из объектов атаки для этой группировки был выбран именно я".

Он рассказал, что для его похищения злоумышленники выбрали 23 февраля — "сакральный для них день".

"Вчера я был в ВР, после того уехал в Одессу, приехал утром, увидел, что я уже в Одессе, дальше было инсценировано мое похищение. Заказчики и организаторы, думая, что я похищен, поехали на соответствующее место, куда меня должны были доставить для совершения расправы", — отметил он.

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Гончаренко стал известен благодаря своим неординарным выходкам. Он принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей в интернете.

В феврале Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, установленной на территории немецкого посольства в Киеве. Представитель МИД Германии Мартин Шефер выразил сожаление в связи с поступком и назвал его "неподобающим".