Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко.

Служба безопасности Украины задержала людей, планировавших похищение и причинение травм народному депутату Алексею Гончаренко ("Блок Петра Порошенко"), сообщили во время совместного брифинга начальник УСБУ в Одесской области Сергей Батраков и областной прокурор Олег Жученко.

По словам Батракова, СБУ отрабатывала группу людей, распространявших антиукраинскую литературу. Документируя их действия, оперативники перехватили переписку лиц, которые готовили похищение политика.

Заказчиком и организатором преступления, по его словам, является депутат Лиманского райсовета от "Оппозиционного блока", предприниматель Александр Кушнарев, чей сын Геннадий Кушнарев погиб в Доме профсоюзов в Одессе.

"Убивать Гончаренко, который, кстати, не принимал активного участия в событиях 2 мая 2014 года, они не планировали. Соратника президента должны были ослепить, облив кислотой, и перебить коленные чашечки", — сообщает "Думская".

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В ходе спецоперации был задержан сам Кушнарев и его сообщники. Народный депутат не пострадал и находится в безопасном месте.

Дезинформация о похищении Гончаренко была распространена правоохранителями специально.