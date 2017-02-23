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    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко

    Тема:

    Депутат Гончаренко: "похищение" (13)

    (обновлено: )18905
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко.
    Думская.net
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко.
    Думская.net
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко.
    Думская.net
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко.
    Думская.net
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко.
    Думская.net

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    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко.

    Служба безопасности Украины задержала людей, планировавших похищение и причинение травм народному депутату Алексею Гончаренко ("Блок Петра Порошенко"), сообщили во время совместного брифинга начальник УСБУ в Одесской области Сергей Батраков и областной прокурор Олег Жученко.

    Похищение Гончаренко. Брифинг прокуратуры и СБУ. Видео
    112 Украина/Youtube
    Похищение Гончаренко. Брифинг прокуратуры и СБУ

    По словам Батракова, СБУ отрабатывала группу людей, распространявших антиукраинскую литературу. Документируя их действия, оперативники перехватили переписку лиц, которые готовили похищение политика.

    Заказчиком и организатором преступления, по его словам, является депутат Лиманского райсовета от "Оппозиционного блока", предприниматель Александр Кушнарев, чей сын Геннадий Кушнарев погиб в Доме профсоюзов в Одессе.

    "Убивать Гончаренко, который, кстати, не принимал активного участия в событиях 2 мая 2014 года, они не планировали. Соратника президента должны были ослепить, облив кислотой, и перебить коленные чашечки", — сообщает "Думская".

    Читайте также: Алексей Гончаренко. Справка

    В ходе спецоперации был задержан сам Кушнарев и его сообщники. Народный депутат не пострадал и находится в безопасном месте.

    Дезинформация о похищении Гончаренко была распространена правоохранителями специально. 

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