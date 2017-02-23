Скорик назвал "похищение" Гончаренко провокацией против "Оппоблока"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Попытка якобы похищения депутата БПП Алексея Гончаренко является "политическим пиаром" и провокацией против "Оппозиционного блока", считает народный депутат от оппозиции Николай Скорик.

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье "похищение человека или незаконное лишение свободы". Позднее прокуратура сообщила, что Гончаренко находится в безопасном месте. Сам Гончаренко заявил, что его похищение было инсценировано правоохранителями с целью предотвращения нападения на него.

По данным прокуратуры, заказчиком похищения Гончаренко был депутат райсовета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого погиб в результате массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Похитители якобы планировали жестоко избить Гончаренко.

"Я считаю, что похищение Гончаренко — это смесь дешевого политического пиара с грязной провокацией… Все дело в том, что в последнее время в интернете опять начали появляться записи выступлений Гончаренко, где он агитирует за своего лидера Виктора Януковича, как он защищает русский язык и русскую культуру от проклятых националистов. Параллельно происходит история с немецким посольством, ФРГ называет выходку Гончаренко нарушением Венской конвенции… Глядя на все это, необходимо отбелить Гончаренко, параллельно устроив провокацию против "Оппозиционного блока", — цитирует пресс-служба депутата его высказывания.

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По его данным, подозреваемый в организации похищения Гончаренко депутат Лиманского райсовета Одесской области от "Оппозиционного блока" Кушнарев вряд ли мог совершить такое преступление.

"Если речь идет о том депутате, о ком я думаю, – он абсолютно адекватный человек. У него сын действительно погиб 2 мая. Но я уверен, что, несмотря на это, он никогда бы не пошел на подобные вещи", — заявил Скорик.

Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов "антимайдана". Впоследствии он выкладывал в интернете фотографии убитых и сожженных людей.