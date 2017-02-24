Гончаренко рассказал о происшествии и целях преступников

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Утром 23 февраля в СМИ появилась информация, что заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко был похищен неизвестными.

Эту информацию подтвердили в СБУ и Генеральной прокуратуре.

Позже прокурор Одесской области Олег Жученко на брифинге сообщил, что нардеп находится в безопасности и скоро будет давать показания.

По его словам, всего задержано три человека, а заказчиком похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев. Сын Кушнарева был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

Информацию о своем похищении в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал сам народный депутат Алексей Гончаренко.

Если можно, прокомментируйте сегодняшнее происшествие. Как вы узнали о подготовке похищения?

— За какое-то время до сегодняшнего дня СБУ проинформировала меня о том, что есть такая преступная группа, которая запланировала, в том числе, и преступление в отношении меня, а именно нанесение тяжких телесных повреждений и похищение. Для меня эта ситуация, к сожалению, не нова, то есть это уже третий раз. Первый раз был в 2014 году весной. Тогда задержали двух людей, планировавших мое убийство. Второй раз был в 2015 году, когда была задержана большая группа, так называемая "Детская народная республика", которая, в числе прочих, также планировала мое убийство. Некоторые уже получили судебные приговоры, некоторые еще находятся под судом. Это уже третий раз. Поэтому, в общем-то, я уже знал, что будет дальше. Мне говорили, что мне делать, что не делать, где появляться, где не появляться. Думаю, неслучайно само преступление они запланировали на 23 февраля — как на такую сакральную для них дату.

Сегодня я рано утром приехал в Одессу из Киева, потому что мне было сказано это сделать спецслужбами. Я появился в Одессе в определенных местах, чтобы они меня увидели. После этого было инсценировано мое похищение, а заказчикам было сообщено, что все готово для расправы, и они приехали для осуществления расправы в определенное место. Там они были все задержаны СБУ. У них было изъято орудие преступления, а именно — орудие для пыток и т.д. Я знаю имя одного из них — его зовут Александр Кушнарев. Это депутат от "Оппозиционного блока", чей сын, Геннадий Кушнарев был одним из лидеров боевиков, Антимайдана во время событий в Одессе в 2014 году и он погиб в пожаре в Доме профсоюзов.

Как долго разрабатывали спецоперацию? Я так понимаю, это была инсценировка, вы показались как приманка?

— Да. Со мной все в порядке. Я не пострадал. Насколько я знаю, это все спецоперация: документировали их разговоры, записывали видео и аудио. Там у следствия очень много соответствующих материалов.

Вы видели реакцию украинцев в соцсетях?

— Честно говоря, меня опустили, вернули мне средство связи. Я вот сейчас успокаиваю своих родных и близких.

Когда вы планируете вернуться к работе?

— Чем скорее, тем лучше. Может быть, даже завтра вернусь на заседание ВР. Сегодняшнее я, к сожалению, пропустил из-за всех этих событий. Как можно скорее хочу вернуться к нормальной жизни.

Заявления депутатов о том, что такую шумиху подняли, это специально было сделано? Очень быстро начали разворачиваться события. Это все было спланировано?

— Это никак не планировалось, ни с одним нардепом я вообще не обсуждал эту тему. Я просто не мог это делать. Я вообще не мог ни с кем это обсуждать. Если б я, будучи нардепом, если бы подобное произошло с моим коллегой, я бы реагировал точно так же. Это преступление не просто против личности. Ведь я же был избран явно как общественно-политический деятель, и целью этого был террористический акт и запугать все общество, показать такую свою силу и возможности пророссийских, антиукраинских сил.

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Поскольку это третье покушение на вас, с чем вы можете это связать?

— Связываю это с тем, что еще раз цель — это всегда террористический акт. Кроме того, они не могут мне простить роль в событиях 2014 года, когда я вместе с моими друзьями-единомышленниками сыграл значительную роль в том, что в Одессе не произошел донбасский сценарий. Я постоянно получаю угрозы, даже эта фамилия Кушнарев, например, есть видео, где там боевик говорит: мы за Гену Кушнарева убьем Гончаренко, повесим его за ноги и т.д. Такой полевой командир ДНР Сват, это депутат Одесского обсовета был, который там мне угрожает. То есть это происходит постоянно. Это безостановочно.

Ранее эксперт по безопасности Сергей Пархоменко в эфире ГС заявил, что неэффективность работы правоохранителей обусловлена заполитизированностью руководства Нацполиции и МВС.