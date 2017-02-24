Соколовская о "похищении" Гончаренко, заочном осуждении и налоговой полиции

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Утром 23 февраля в СМИ появилась информация, что заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко был похищен неизвестными. Эту информацию подтвердили в СБУ и Генеральной прокуратуре.

Впоследствии правоохранители сообщили, что благодаря спецоперации народного избранника спасли. Похитители намеревались не убить Гончаренко, а изувечить его тело и лишить зрения. Об этом рассказал прокурор Одесской области Олег Жученко.

По его словам, всего задержано три человека, а заказчиком похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев. Сын Кушнарева был среди погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе.

Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного осуждения.

Представляя законопроект, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его принятие даст следствию больше возможностей для заочного осуждения Виктора Януковича и соратников экс-президента, против которых возбуждено 119 уголовных производств

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, которыми облегчила жизнь наследникам и окончательно отказалась от налоговой милиции.

В частности, депутаты отклонили норму о восстановлении налоговой милиции. Ее ошибочно ликвидировали, не создав взамен орган, который бы выполнял функции налоговой милиции. Теперь же в Минюсте говорят, что налоговая милиция будет действовать до принятия закона о службе финансовых расследований.

Эти и другие ключевые события четверга, 23 февраля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политический эксперт Янина Соколовская.

ОБ ИНСЦЕНИРОВКЕ ПОХИЩЕНИЯ НАРДЕПА АЛЕКСЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Как вам эта история с похищением Алексея Гончаренко?

— Совершенно гениальная история. Единственное, что меня успокоило в тот момент, когда я было начала скорбеть по поводу исчезновения Алексея, это было заявление Юрия Луценко, который человеческим голосом сообщил, что Алексея украли для пыток. И тут у меня возникло два варианта развития событий: либо Луценко по просьбе немцев решил навести порядок в жизни человека, который зачем-то обрисовал кусок Берлинской стены посреди Киева, нарушив при том Венскую конвенцию, либо Луценко в курсе того, что происходит, он знает, где находится Алексей, он знает, что он в безопасности, и поэтому знает, для чего его похищали. Потому что для чего похищали человека можно сказать, только его освободив. Позже выяснилось, что это у нас доблестная операция СБУ, и вот первичные заявления были о том, что на Алексея покушались российские террористы, потому что он сделал аж три заявления, что он там против российской агрессии, что он там знает об участии в агрессии российского президента и так далее. А теперь, вдруг, этот скандал свелся до уровня Лиманского района. Тут как-то видимо конкуренция ведомств несколько произошла, потому что одни глобально боролись с РФ, посредством Гончаренко, параллельно отмазывая его перед Германией, которая до сих пор не смыла краску с Берлинской стены, а другие взяли и все свели к Лиманскому району Одессы. Вот такие местечковые игры.

Как можно трактовать, как оценить то, что сегодня случилось? Это и вправду было похищение Гончаренко, покушение на его жизнь, или это тоже какая-то инсценировка?

— Если мы идем по фактам, начиная с этого заявления Луценко, на котором, скорее всего, не прокололись, а умышленно засветились, то действительно спецоперация была, потому что я не помню большой дружбы Луценко и Гончаренко, скорее наоборот. То есть, генпрокурор бы тут не подыгрывал. Но то, что мы отошли от российской версии к версии лиманской, тоже говорит о том, что, скорее всего, вся эта спецоперация была. Просто, зачем это делать так громко, зачем это заявлять через информационные агентства, зачем это объявлять в ВР? Ну, вы провели спецоперацию, заявите уже по итогам, потому что люди реально знают о том, что Гончаренко исчез, может какие-то люди нервничают…некрасиво.

Может, это для того, чтобы заказчики поверили, что Гончаренко похищен?

— Ну, да, а теперь надо понять, зачем этим людям нужен был именно Гончаренко, в каких их схемах замешан этот человек, что он совершал такого интересного, что Лиманский район возбудился.

О ПРИНЯТИИ ЗАКОНОПРОЕКТА КАСАТЕЛЬНО ЗАОЧНОГО ОСУЖДЕНИЯ

Законопроект об изменениях в УПК касательно заочного осуждения и вправду ускорит процесс над Януковичем, его соратниками, как говорил генпрокурор?

— Принятие закона № 5610, вокруг которого ломались депутатские копья, ручки, перья и все остальное, на самом деле, очень характерный момент – это ответ на два вопроса: есть ли в парламенте большинство и есть ли вотум доверия у Генпрокуратуры. Мы знаем, что радикалы не голосовали за этот законопроект, потому что они обиделись за действие Генпрокуратуры в отношении их нардепа Мосийчука. Но, тем не менее, без радикалов есть 233 голоса, то есть большинство у нас все-таки имеется, и Луценко после своего выступления вотум доверия получил, а страна в итоге получает следующее. Теперь мы можем допрашивать и заочно обвинять не только Януковича, собственно, всех, кто этого достоин. У нас сейчас беженцев достаточно много, к которым есть вопросы по делу Майдана. Можно допрашивать так же, как допрашивали Януковича, одновременно не одного Януковича, а нескольких фигурантов. Досудебное следствие у нас теперь не 12 месяцев, а 18, что помогает в расследовании дела Майдана, безусловно, потому что за 12 месяцев многое могли не успеть, за 18, надеюсь, успеют больше. Также есть прерогатива для работы Генпрокуратуры, которая дает ей новые шансы проявить себя, потому что досудебное следствие теперь ее приоритеты, она может этим заниматься. В общем, много всяких разных деталей, но если мы берем основные фишки, то это помощь в расследовании дела Майдана, помощь в раскрытии преступлений Януковича, о которых уже знают в суде, в Гааге, куда Луценко лично документы завозил и продление строка с 12 до 18 месяцев.

Луценко отметил, что принятия данного законопроекта "ждут" высокопоставленные чиновники РФ.

— Да, все те, которым Луценко отправлял, как он докладывал, свои подозрения и т.д. Теперь возможно и заочное осуждение и возможно заочный судебный процесс. Это, конечно, не дает нам полной сатисфакции за то, что произошло за время Майдана, но дает ответы на вопросы, а общество сейчас жаждет этих ответов.

Какие претензии были у фракций, которые не отдали свои голоса?

— Радикалы – уже сказала. Это история с Мосийчуком. "Батькивщина" не особо жаждала поддерживать по понятным причинам, потому что они уже стали политическими оппонентами во многом БПП и Луценко лично, но, тем не менее, многие депутаты поддержали. Объяснять будут тем, что необходимо вносить миллион с полушкой поправок, не личными обидами. Оппозиционный блок не поддерживает решения украинских властей, а если и поддерживает, то не консолидировано. Таким образом, с миру по нитке, но все-таки 233 при нулевом голосовании радикалов набрали.

Эти изменения могут быть применены в отношении наших нынешних руководителей государства?

— Там же не прописано в законе, что это заочное осуждение Януковича. Речь идет о принципе возможности заочного осуждения. Я не знаю, что оно дает по итогам, кроме моральной сатисфакции, но теперь оно будет возможно.

Сторонники изменений говорили, что они увидели пункты, которые прямо могли коснуться их самих, поэтому и не проголосовали.

— Какое честное признание, это буквально явка с повинной. Я теряю надежду, что очередной наш парламент исполнит обещание, которое было давно и снимет неприкосновенность с депутатов. Они будут отвечать за свои дела по закону.

О СНЯТИИ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

Как вы думаете, к чему приведет снятие депутатской неприкосновенности?

— Я думаю, что надо отвечать за свои дела. Потому что у нас с депутатами тема одна, как в том старом анекдоте про милиционера: получил удостоверение, пистолет, крутись, как можешь. Тут та же самая тема: получил мандат, крутись, как можешь. Я думаю, что к снятию депутатской неприкосновенности должна прилагаться одна такая простая вещь, как существующая уже в США с официальным декларированием лоббирования. То есть, пожалуйста, ты можешь быть лоббистом в США, если ты являешься сенатором, но ты при этом должен показать, что ты лоббируешь, кого ты лоббируешь, какие суммы к тебе заходят, суммы заходят официально, ты платишь с них налоги, пожалуйста. У нас же каждый человек, идущий в парламент, он же не собирается жить на одну зарплату. У нас, по-моему, на одну зарплату живет только козак Гаврилюк, и то как-то он все время на жизнь-то жалуется. Остальные живут совсем по-другому. Извините, но мы же с вами знаем, как в реальности. Поэтому, как только человек получает мандат, он рассчитывает стать лоббистом чьих-либо интересов, к сожалению.

Вот Гаврилюк тоже в ВР отметил, что он отказывается от депутатской неприкосновенности, он ее и не использует никак, она ему не нужна. Депутаты часто говорят: да мне она не нужна, да я вообще не пользуюсь ей и поддерживаю ее снятие. Что же мешает ее снять?

— А еще они не пользуются льготами на проезд в трамвае. Потому что они ездят на лимузинах. Если говорить о Гаврилюке и Савченко – людях примерно одного уровня развития, то когда они говорят, что снимают с себя неприкосновенность, то, допустим, они не понимают, что этот жест незаконный. Когда это же делает Сергей Лещенко, то это уже не смешно, а грустно, потому что он-то должен понимать, что это незаконная история. Это такая пиар-акция. Учитывая, что тему со своей квартирой он погасил, с незаконно полученной прибылью, то теперь он может писать всякие другие бумаги с большим удовольствием.

Это очередная волна обсуждения вопроса неприкосновенности к чему-то приведет?

— Думаю, что приведет она в тот момент, когда ВР будет очередной раз балансировать, но уже всерьез, на грани жизни и смерти, если он будет склоняться к смерти, то есть к досрочным парламентским выборам, тогда можно будет сделать этот фол последней надежды и вбросить – что, давайте, мы снимаем с себя неприкосновенность, и даже снять ее, но частично, но не полностью, чтобы было, чем прикрыться. Как болонка, когда она прячется за шторой. И снята она будет частично и, скорее всего, это в очередной раз отложит досрочные парламентские выборы. Но это не будет искренним стремлением депутатов.

О РЕШЕНИИ "САМОПОМОЧИ" ПОДДЕРЖАТЬ БЛОКАДУ ДОНБАССА

Нардепы от "Самопомочи" отправляются на Донбасс лично поддерживать участников блокады. Как вы относитесь к такому решению?

— Я надеюсь, что депутаты от "Самопомочи" львовской прихватят еще с собой машины со львовским мусором. Ими успешно можно засыпать пути железнодорожные, ведущие на Донбасс, и даже из этого мусора можно выстроить великую стену между нами и неконтролируемой частью. Если говорить серьезно, то торговля с теми территориями, которые мы называем ОРДЛО, происходила следующим образом: у них закупался уголь, использовался для отопления, и продукция металлургии, которую мы у них покупали за гривны, а потом продавали за рубеж. На этом Украина зарабатывала в год девять миллиардов долларов. Я понимаю, что мы страна богатая, зачем нам такие деньги, но я хочу напомнить тем, кто говорит, что эта блокада очень правильная, что государство Украина не сделало ничего для выезда украинских патриотов с тех территорий. Многие выезжали, тратили все деньги, возвращались назад. То есть, когда мы делаем эту блокаду, мы автоматически этих людей бросаем в объятия России.

О НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ

ВР отказалась возобновить полномочия налоговой полиции. Во время обсуждения законопроекта министр финансов призвал не голосовать за восстановление налоговой милиции. А группа нардепов заблокировала трибуну с целью не допустить восстановления этой налоговой милиции. Глава профильного комитета Южанина попросила поддержать это решение комитета. Кто прав?

— Я думаю, что прав Данилюк, потому что хватит плодить репрессивные структуры, мы — демократическое общество. Не за то люди стояли на Майдане, чтобы каждая новая структура репрессию устраивала. У нас и так очень много контролирующих, фиксирующих, фискальных и прочих органов. Нам достаточно. Налоговая прекрасно работала, налоговая прекрасно справлялась, и я не вижу необходимости вводить еще налоговых полицейских.

Проблема в том, что они выполняют административную функцию, не контролирующую?

— Да. А ежели ГФС нужно будет вмешательство силовых структур, то у них есть и МВД, и НАБУ, и Генпрокуратура. Пожалуйста, работайте вместе, задействуйте, но не надо плодить новый силовой чиновничий скандал, который мы будем кормить из наших налогов, а, во-вторых, они не дадут дышать бизнесу.

Может, создать финансовую полицию, а потом ликвидируем налоговую?

— Не надо ни финансовых полиций, ни налоговых полиций. У нас уже есть МВД, повторюсь, Генпрокуратура и т.д. Вот чего, а силовых, давящих и душащих структур стране хватает. Стране не хватает налоговой реформы, упрощения налогообложения, снижения НДС, есть повышение налогов. То есть сейчас, притом, что у нас отсечен Донбасс и его крупные промышленные предприятия, наш страдающий ВВП может вырасти только за счет малого и среднего бизнеса. И когда против этого малого и среднего бизнеса начинают действовать новые налоговые репрессивные структуры, это пугает. Налоговая должна сейчас открываться, налоговая должна быть максимально лояльной, налоговая должна помогать предпринимателям разобраться в трудностях законодательства и прекращать их кошмарить. Если бизнес прекратить кошмарить, он начнет подниматься. От этого станет лучше всем: и стране, и каждому из нас, и бюджету в частности.

Ранее специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что День Крыма в Верховной Раде превратился в день кризиса из-за разногласий фракций во время голосования за законопроект о заочном осуждении.

А народный депутат Алексей Гончаренко в эфире "ГС" заявил, что его похищением преступники хотели вселить в людей страх и показать возможности антиукраинских сил.