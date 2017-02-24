Хроника 23 февраля: похищение Гончаренко, в парламенте Нидерландов одобрили ассоциацию с Украиной

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 23 февраля, Рада приняла в первом чтении изменения в закон, позволяющие судить Януковича и внесла изменения в "закон Савченко", но не поддержала восстановление налоговой милиции. В этот же день в Киеве произошло вооруженное ограбление банка, а дороги у границы Украины со Словакией и Польшей были разблокированы. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Похищение нардепа Алексея Гончаренко

Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении нардепа от БПП Алексея Гончаренко. Однако очень скоро в прокуратуре заявили, что Гончаренко находится в безопасности. Сам нардеп потом заявил, что его похищение было инсценировано правоохранителями с целью предотвращения нападения на него. Заказчик и исполнители задержаны. По словам депутата, у них было изъято оружие и кислота, которую они планировали применить. Сообщалось о задержании трех человек, планировавших нападение. Один из фигурантов дела — бывший военнослужащий.

Читайте также: Похищение нардепа Гончаренко: все подробности "похищения"

Рада не поддержала восстановление налоговой милиции

Верховная Рада отклонила поправку №10 в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства), приняв документ во втором чтении. Ранее данная правка спровоцировала скандал в стенах ВР. Помимо этого накануне у здания Рады митинговали предприниматели против возвращения налоговой милиции.

ВР приняла в первом чтении изменения в закон, позволяющие судить Януковича, и внесла изменения в "закон Савченко"

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц, что даст возможность украинскому следствию завершить уголовные дела против экс-президента Виктора Януковича. Также парламент на вечернем заседании в четверг принял за основу изменения в так называемые "закон Савченко". В законопроекте, в частности, говорится, что предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

"Самопомич" отправится на Донбасс — поддержать блокаду

Депутаты фракции "Самопомич" в Верховной Раде намерены отправиться на восток страны, чтобы поддержать организаторов блокады железнодорожного сообщения с Донбассом, заявил во время заседания парламента в четверг глава фракции Олег Березюк. По словам Березюка, "Самопомич" подготовила закон "Об оккупированной территории", в том числе предусматривающий запрет торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, однако его нет в повестке дня на четверг.

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ассоциацию с Украиной

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, которым вводится в действие ратификация соглашения об ассоциации Украина — ЕС. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, а также выразил надежду, что сенат Нидерландов (верхняя палата) также ратифицирует указанный документ. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

Суд в Вене отказал в аресте Фирташа по испанскому ордеру

Земельный суд Вены в четверг отказал в ходатайстве прокуратуре австрийской столицы, которая требовала оставить под стражей бизнесмена Дмитрия Фирташа, ранее задержанного по испанскому ордеру с требованием экстрадиции. Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. Однако 18 февраля в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну.

Вооруженное ограбление банка в Киеве

В Голосеевском районе Киева произошло вооруженное ограбление банка, сумма ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба столичной полиции. Как уточняется, инцидент произошел на ул. Васильковской. Мужчина, угрожая оружием, забрал из кассы деньги, при этом никто из клиентов и персонала банка не пострадал. По словам персонала финучреждения, в помещение вошел неизвестный мужчина, который пригрозил оружием, а затем забрал из кассы деньги. После совершенного злоумышленник скрылся, сумма ущерба устанавливается.

Дороги у границы Украины со Словакией и Польшей разблокированы

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, выступающие за изменения правил растаможивания машин, по-прежнему блокируют движение на дороге у границы Украины с Румынией, на дорогах у границы со Словакией и Польшей затруднений с движением нет. Участники акций блокировали в среду движение на дороге у границы Украины с Польшей, Словакией и Румынией, требуя изменения правил растаможивания автомобилей.

Назначен новый постпред РФ в ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев назначен временным поверенным в делах в связи с кончиной посла Виталия Чуркина. Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

Беспорядки в Париже: столкновения полицейских и митингующих

Во Франции продолжаются масштабные протесты против полицейского произвола. Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент, произошедший в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа в начале февраля, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека 22 лет по имени Тео. Между ним и стражами порядка завязалась потасовка, полиция применила силу, пустив в ход дубинки. С 4 февраля — начала волны протестов, прокатившихся по некоторым районам Парижа и ближайшим пригородам, — полицейские задержали более 240 человек.

Полиция определила вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам

Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам – брат лидера КНДР Ким Чен Ына, — это отправляющее вещество нервно-паралитического действия (VX Nerve Agent), которое является химическим оружием. Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии. Следователи полагают, что покушение было совершено двумя женщинами. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

Читайте также: В Европе — загадочная вспышка радиации

Именно 23 февраля 1874 года английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал Sphairistik, ныне известную как теннис. В этот же день в 1941 году был впервые получен плутоний.