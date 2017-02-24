Дороги у границы Украины со Словакией и Польшей разблокированы

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, выступающие за изменения правил растаможивания машин, по-прежнему блокируют движение на дороге у границы Украины с Румынией, на дорогах у границы со Словакией и Польшей затруднений с движением нет, сообщается в четверг на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также: Блинов: если запретят денежные переводы из РФ — деньги в носок, и поехал

Участники акций блокировали в среду движение на дороге у границы Украины с Польшей, Словакией и Румынией, требуя изменения правил растаможивания автомобилей.

"На двенадцатый час сегодня только на украинско-румынской границе владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают препятствовать движению автотранспорта. Происходит это в семи километрах от пункта пропуска "Порубное", — сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он также сообщил, что движение на дорогах у границы Украины со Словакией и Польшей идет свободно.