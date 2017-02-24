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    Дороги у границы Украины со Словакией и Польшей разблокированы

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    Бунт на границе: блокирование дорог на Закарпатье (11)

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    По информации Госпогранслужбы, только на украинско-румынской границе владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают препятствовать движению автотранспорта. Происходит это в семи километрах от пункта пропуска "Порубное".
    Блокирование автодороги у границы Украины со Словакией и Румынией. Архивное фото
    Facebook западного регионального управления Госпогранслужбы

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, выступающие за изменения правил растаможивания машин, по-прежнему блокируют движение на дороге у границы Украины с Румынией, на дорогах у границы со Словакией и Польшей затруднений с движением нет, сообщается в четверг на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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    Участники акций блокировали в среду движение на дороге у границы Украины с Польшей, Словакией и Румынией, требуя изменения правил растаможивания автомобилей.

    "На двенадцатый час сегодня только на украинско-румынской границе владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают препятствовать движению автотранспорта. Происходит это в семи километрах от пункта пропуска "Порубное", — сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

    Он также сообщил, что движение на дорогах у границы Украины со Словакией и Польшей идет свободно.

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