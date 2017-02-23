Блинов: если запретят денежные переводы из РФ - деньги в носок, и поехал

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Украина и Россия продолжают "войну санкций", от которой пострадают обычные граждане. Обе стороны ужесточают требования к денежным переводам.

Национальный банк Украины пересмотрел меры для недопущения оттока капитала в Российскую Федерацию. Так, регулятор получил право отказать в выдаче индивидуальных лицензий на осуществление отдельных валютных операций, если обнаружит в поданных документах информацию о том, что участником или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является лицо, "находящееся в стране, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором".

В то же время, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который запретит денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем. В частности, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на его территории платежных услуг российских операторов будет введен запрет на денежные переводы, в том числе электронные, из России в такое государство с использованием иностранных платежных систем.

При этом, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

Намерения запретить переводы в Россию и, соответственно, оттуда имеют более декларативный характер, и на практике вряд ли будут применяться буквально, считает финансовый эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

"НБУ принял решение, которое вступает в силу с 23 февраля. Правление НБУ получило полномочия на остановку действия валютной лицензии в случае перечисления средств на счет в государстве-агрессоре или резиденту этого государства. В пояснении прямо написано, что это - Российская Федерация. Но это — право Национального банка, и означает, что перечисление средств в РФ может быть пропущено, а может быть заблокировано", — подчеркнул Блинов, комментируя решение НБУ.

"В этом плане у НБУ чрезвычайные полномочия. Мы понимаем, что это волюнтаризм. Но я не думаю, что Национальный банк будет жестко резать платежи физлиц своим родственникам в Россию и т. д. Понятно, если у финмониторинга будут сомнения в операции, то она не будет проведена. Но, откровенно говоря, у Нацфинмониторинга и так есть право блокировать операции в отношении сумм свыше 80 тысяч. Здесь, фактически, говорит о том, что любая валютная операция в Россию может быть ограничена. Это резко увеличивает роль чиновников Центробанка. Формально, это решение защищает исполнителей в случае судебных споров или смены власти", — добавил эксперт.

Он также отметил, что с учетом натянутых отношений с Российской Федерацией, в том числе и в сфере торговли, финансово-банковских отношений в какой-то момент возможен либо эксцесс исполнителя, либо какие-то провокации.

"В принципе, струна отношений натянута достаточно сильно, и они считаются достаточно опасными как для компаний, так и для физлиц. Любой получатель 100 долларов из России может быть обвинен в коллаборационизме. То, что Россия показывает, что свыше миллиона украинцев работают там — это понимают и в Национальном банке. Я думаю, никто не будет блокировать денежные переводы в Россию, связанные с частными перечислениями, если не будет поступать соответствующая разнарядка из силовых органов — МВД, СБУ и т.д. Но мне кажется, это решение больше направлено на то, чтобы с одной стороны, показать решительную борьбу с агрессором, а с другой — обезопасить себя от разбирательств, если кто-то обратиться в суд после отказа в перечислении денег", — отметил аналитик.

Комментируя инициативу Госдумы, эксперт отметил, что такое решение может действительно затруднить денежные переводы в Украину.

"Пока такое решение не принято… Теоретически, возможна такая ситуация, если решение Госдумы будет принято, то оно будет приниматься с прицелом на украинских гастарбайтеров. Как на это отреагируют люди, которые не смогут перевести деньги в Украину? Мне кажется, что мы вернемся в 1990е годы. Деньги в носок — и поехал через границу, или с оказией с хорошо знакомыми людьми, или с проводниками поездов. Просто увеличиться доля кэша через украинско-российскую границу. Но при нынешнем уровне контроля в поездах, сложно будет воспрепятствовать таким передачам, в отличие от систем контроля и досмотра пассажиров в аэропортах", - подчеркнул Блинов.

Читайте также: Золотарев: Украина сама выталкивает ЛДНР в сторону России

"Если не будет возможности переводов, то работающие в России могут начать перевозить туда реципиентов своей помощи либо — будет расти "кэшизация" таких расчетов, когда в наличные уйдут нынешние денежные переводы через платежные системы", — констатировал эксперт.

Как сообщалось ранее, в 2015 году через российские платежные системы в Украину были перечислены 1,1 миллиарда долларов США. Переводы производились украинскими гражданами, которые работают в России.