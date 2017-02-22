РФ может атаковать Украину контингентом в Приднестровье - Порошенко

КИЕВ, 22 фев — РАИ Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко сообщил, что угроза атаки на Украину со стороны России на сегодняшний день сохраняется.

"Российский военный контингент на юго-западе – в приднестровском районе Молдовы, неконтролируемом Кишиневом, тоже может быть использован в любой момент для атаки на нашу территорию и угрожает нашим границам", – сказал Порошенко на оперативном сборе руководящего состава Генштаба Вооруженных сил Украины.

По словам главы государства, РФ развернула подразделения своих вооруженных сил численностью до 50 тыс человек в непосредственной близости к границе с Украиной.

"Около 470 танков, более 1 тыс 700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля", – уточнил президент.

Ранее глава государства назвал события вокруг Авдеевки в Донбассе — провокацией Российской Федерации, которая намеревалась переложить на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня. Также он отметил, что Украина способна защитить себя от любого агрессора, даже от РФ.

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