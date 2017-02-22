Золотарев: Украина сама выталкивает ЛДНР в сторону России

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Участники блокады торговли с неподконтрольными территориями встретились с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом сообщается на странице Штаба блокады в Facebook.

Штаб блокады выдвинул два требования к правительству: немедленно освободить пленных и принять закон об оккупированных территориях.

Гройсман сделал встречное предложение — представители штаба входят в комиссию по обмену пленными, а Кабмин отменяет разрешения, выданные СБУ на перемещение товаров, и выдает Постановление, регулирующее перемещение грузов в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что написала заявление о снятии с себя депутатской неприкосновенности. Но сомневается, что ВР проголосует за соответствующее решение. Позже, в кулуарах Рады Савченко рассказала журналистам, что она не первая, кто пишет подобные заявления.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко допускает, что будет просить снятия неприкосновенности с народного депутата Андрея Артеменко. Об этом он заявил во время совместного с главой СБУ брифинга. Также против Артеменко расследуют дело о госизмене, сказал генпрокурор Украины.

События вторника, 21 февраля, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев.

Представители блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса провели встречу с премьером Владимиром Гройсманом. Неужели можно прийти к консенсусу?

— Это уже неплохой вариант хотя бы потому, что в этой ситуации для власти нет хороших решений. Есть выбор для нее между плохим и очень плохим, потому что власть попала в такой же тупик, как с Минскими соглашениями. Когда и выполнять их нет ни желания, ни политического ресурса и отказаться от них она не может, поскольку к Минским соглашениям привязаны санкции. Так и с блокадой. Три года рассказывали, что там враг, агрессор и шел миллионный товарооборот с оккупированными территориями. Вот здесь я хочу обратить внимание – то, что требует этот список СБУ, знаете, сколько там насчитывается наименований юридических лиц в этом списке? 32 тысячи юридических лиц, которые имеют право торговать. Надо же смотреть вперед. Получится, скорее всего, как с крымской блокадой – аннулируется этот список и дальше начнется обилечивание. Это, опять же, коррупция, коррупционная лента, которая, увы, никуда не далась и, которую мы видели в случае с крымской блокадой. Поэтому тут есть ряд вопросов.

На это пойдут блокирующие?

— Им важен результат.

Вряд ли эта торговля будет перекрыта?

— Давайте будем смотреть. 450 километров линии соприкосновения. Только вот пять железнодорожных веток. Абсолютно наглухо перекрыть эту границу невозможно даже имеющимися у государства ресурсами, я не говорю о добровольцах, о тех, кто участвует в этой акции. Несколько сот человек – это явно не то количество, которое способно эффективно контролировать границу. Это означает, что, на мой взгляд, цель была несколько иная. Но дальше процесс приобрел, скажем так, внутреннюю энергетику, потянулись идейные люди, самое главное. Ведь забывают о другом, о том, что наряду с антрацитом поставляется коксующий уголь, а коксующий уголь идет на небезызвестный Авдеевский коксохимзавод – крупнейший в Европе, а оттуда сырье для предприятий Метинвеста. Каждый день это миллионные убытки в долларовом эквиваленте. Понятно, кто больше всего от этого пострадает. Возможно, все начиналось как инструмент того, чтобы склонить в нужную сторону нашего хозяина заводов, газет, пароходов Рината Ахметова. Но "не сталось так, як гадалось". Акция приобрела резонанс. Вот этот мем "бизнес на крови", грубо говоря, еще и некоторым деятелям "Самопомочи" стал повсеместно, но три года рассказывали, что враг, а с врагом воюют, но не торгуют. А у нас, оказывается, и враг, и идет такая торговля. Это шизофрения. Это должно было, в конце концов, взорвать ситуацию, что и произошло. И поэтому просто так отбиться, допустить силовой разгон власть не может. Это риск вылета черного лебедя. Боятся, не уверены в лояльности силовиков. В то же время пойти капитулировать, договорится выполнить требования протестующих тоже не могут – это продемонстрирует слабость, этого власть тоже не может. Поэтому избрали гибридный вариант – демонстрируя силу, как было более неделе назад на Бахмуцком редуте, в то же время втянуть в процесс переговоров. А там-то ли шах помрет, то ли ишак сдохнет. Вот такая логика власти.

Вы полагаете, что в обозримом будущем будет снята эта блокада?

— Я думаю, что да, поскольку, как было с крымской блокадой. Вопрос в другом. Почему я говорил, что нет хороших решений? Потому что тут нельзя подходить с какой-то одной… Власть пугает веерными отключениями. Все правда, но здесь очень серьезное лукавство власти, ведь три года можно было побеспокоится, повысить атомную генерацию, но не добрался до атомных электростанций. Вот если бы атомные электростанции декоммунизировал, мы бы точно получили блекаут, падение тока ниже 50 герц. Это катастрофа. И пришлось бы от кого прикуриваться, чтобы запустить энергосистему? От России. Увы, это данность. Поэтому другое плохо – теряется связность ДНР, ЛНР с большой Украиной. Фактически, как в случае с Крымом мы их выталкиваем в сторону России, поскольку помним крымскую блокаду.

А по поводу заинтересованности в снятии блокады нынешней власти?

— Понятно, это же интерес, Ахметов теряет только на Метинвесте по миллиону долларов в день. Понятен интерес. Но мы должно понимать другое. То, что сегодня, как кому бы это ни нравилось, предприятия Метинвеста обеспечивают поток валютной выручки. У нас и так дефицит, в стране элементарно нет валюты. Да, можно еще поблокировать, но через несколько месяцев мы получим курс гривны 50, и нарастающие экономические проблемы, по сравнению с которыми то, что у нас было, покажется как легкая прогулка. Поэтому тут надо выбирать. Да, можно освещать дом свечкой, сидеть в холоде и радоваться тому, что мы показали кузькину мать. Вопрос в другом: почему никто не задается вопросом, что три года делали, чтобы диверсифицировать? Почему ничего не сделано, чтобы увеличить атомную генерацию? И другой вопрос, который тщательно обходится. Если там террористы, если там враг, то почему враг три года не пользовался таким мощным рычагом давления на Украину?

У нас говорят, что там украинские предприятия работают, они платят налог в украинскую казну. А как так выходит?

— А это означает, что наверху договорились. Я добавлю только одно. Что в Донбассе снова начали работать по копанкам. Чего не было в 2014-2015-ых годах. Вот этот уголек, "Роттердам+" в том числе идет из этих нелегальных копанок, чтобы вы понимали.

Нардеп Надежда Савченко заявила, что написала заявление о снятии с себя депутатской неприкосновенности. Есть ли возможность нардепу самому снять с себя неприкосновенность?

— Это политическое заявление, пиар. Но такие заявления множатся, когда в воздухе начинает пахнуть выборами. Потом, по прошествии выборов, когда начинается новый политический цикл, об этом благополучно забывают и спускают на тормозах. Я это наблюдаю еще с начала нулевых. Так вот, с Савченко немного другая история. Затравили. Понятно, я изначально говорил, что Савченко – инородный элемент в нашей политической системе и ее будут оттуда всячески выдавливать. И вот в этой ситуации Надежда пытается показать, что она не такая, как все остальные украинские политики, что для нее не есть это ценно. В то же время почему этот вопрос до сих пор не решен? Потому что как раз вот эта депутатская неприкосновенность является одним из элементов того, зачем идут в политику. Потому что у нас до сих пор сословно полуфеодальное общество и естественно такие вещи ставят человека на несколько ступеней выше остальных.

Что вы вообще думаете о неприкосновенности?

— Если мы числим себя европейцами, то и поступать надо по-европейски. По-европейски, депутатская неприкосновенность должна распространяться на политическую деятельность депутата. Но на все остальное, на бизнес, на коррупционные какие-то действия, эта неприкосновенность распространяться не должна. То есть сузить депутатскую неприкосновенность до разумных рамок. Хотя, конечно, допускаю, что у нас любое благое начинание может использоваться с диаметрально противоположной позиции для политического давления на депутатов, для принуждения их к примерному политическому поведению. Благо, мы знаем, кто у нас контролирует силовые и правоохранительные органы.

Мы наблюдали на Майдане меры безопасности, которые были введены украинскими правоохранительными органами. На ваш взгляд, смешивать ли здесь вопрос блокады с тем, что ряд людей приходили почтить память Небесной сотни?

— С моральной точки зрения это было, безусловно, аморально, с политтехнологической — это было достаточно эффективно, чего и добивались – обеспечить максимальный ангажемент и информационный резонанс. Это получилось у Парасюка и Семенченко.

Объясняли так: стояли же мы на Майдане не за то, чтобы на крови зарабатывали, чтобы мы торговали с террористами и оккупантами.

— За что стоял Майдан? Майдан стоял, чтобы власть не воровала, не врала, уважала гражданина, считалась с мнением общества. Что изменилось? Мы можем считать только потери. Увы, разделение труда: дурачки пилят ноги памятникам, мерзавцы — пилят бюджет. Здесь ничего практически от предшественников, только все выглядит гораздо аморальней. Цена войны, цена территориальных потерь, цена человеческих жизней. Вот это плата за то, чтобы произошла смена задниц в руководящих креслах.

Что касается итогов, о чем можно тут сказать? Были прогнозы относительно того, что люди выйдут на улицу в большом количестве, будут требования. Почему этого не случилось?

— Понятно, эти заборы, эти ограды, которые превратили центр Киева в зверинец, это сублимация животного страха власти перед тем, что их внесло во властные кабинеты, то их может и вынести. Этого они и боятся, как черт ладана. Однако этого не случилось по другой причине. И вопрос не в том, что социальный протест благополучно канализируется через эмуляцию протеста. Мы видели, сегодня протестовала одна партия против продажи земли, смешивают вопрос блокады радикалы, которые ломают пальцы девушкам-полицейским. Понятно, все это дискредитирует. Это использовали еще в начале нулевых, помните, "Украина без Кучмы", когда смаковали кадры вот этого погрома на Банковой. Вопрос в том, что общество находится сейчас в состоянии глубокой депрессии, то есть оно прекрасно понимает: а что взамен. И это, кстати, та кощеева игла, на которой держится сегодняшний режим, политический режим. Все прекрасно понимают цену Порошенко. Все прекрасно понимают, что президент достаточно лицемерный человек. Но все прекрасно понимают, что президентская вертикаль – это немногое то, что сегодня держит единство государства на себе. И разрушь это – неизвестно, сколько от Украины останется и чем все это закончится.

Юрий Луценко допускает, что будет просить снятия неприкосновенности с нардепа Андрея Артеменко. Как прокомментируете сложившуюся ситуацию?

— Скажу коротко, чтобы не давать уроки теории государства и права. Преступления, криминала в предложениях Артеменко нет. Их можно политически осуждать, их можно критиковать, но устраивать из этого истерию…Понятно, что Артеменко это не писал. Понятно, личность весьма сомнительная во всех отношениях, почти близнец Вороненкова, который из Москвы сбежал. Новоиспеченный гражданин Украины, который ни дня не работал в бизнесе, нацаревал миллиард рублей состояния. Артеменко такого же пошиба человек. Но вопрос к Ляшко, который сегодня его клеймит на каждом углу. Так ты не видел, кто к тебе во фракцию идет?

Артеменко сказал, что в подготовке этого плана принимали участие ряд депутатов из фракции РПЛ, и Ляшко был в курсе… censor.net.ua В партии Ляшко могли легко "подставить" Артеменко - депутат

— Да, я вполне допускаю. Ситуация тут интересна чем? Полгода еще назад, год назад, с такими планами бегали в околокремлевских кругах. Как нам разрулить вот эту ситуацию к нашей выгоде, чтобы и контроль над Крымом сохранить и в то же время нормализовать отношения, снять санкции. А теперь это переместилось сюда. Тогда была поставлена точка, очевидно, Путиным: Крым российский, никаких, потому что это демонстрирует, что таки Крым украден, Крым аннексирован. Благо, сообразили. Теперь это появляется здесь. Начали строить конспирологические версии, едва ли это не предупреждение со стороны США. Я вам скажу, цена вопроса, и в "Нью-Йорк Таймс", скажем, были бы деньги, можно разместить и статьи помасштабнее, и посерьезнее. А вот здесь другой момент: очередной информационный спин, когда переключают внимание общества, возможно, с этих негативных для власти, влекущих репутационные потери аспектов блокады, грядущего с марта повышения тарифов на электроэнергию. Ведь у нас если полдня прошло без скандалов, уже становится скучно.

От чего отвлекают внимание конкретно сейчас?

— Конкретно от плачевной социально-экономической ситуации.

Ранее эксперт в сфере антикризисных исследований Ярослав Жалило в эфире "ГС" заявил, что торговая блокада Донбасса создает большие риски для национальной экономики.

А политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что блокада Донбасса — это передел сфер влияния в регионе олигархами, в частности Ахметовым и Коломойским.