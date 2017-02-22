Экспорт военной продукции из Украины в РФ вырос вдвое - "Батькивщина"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Фракция в Верховной Раде "Батькивщина" заявила, что экспорт военной продукции из Украины в Россию за 2012-2016 годы вырос в два раза.

"В 2016 году Украина экспортировала в Россию продукции военного назначения на 169 миллионов долларов. Кто ответит за это?" — говорится на странице "Батькивщины" в Twitter со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

"Батькивщина" при этом утверждает, что экспорт вооружений из Украины в Россию за четыре года вырос почти в два раза — с 86 миллионов долларов в 2012 году до 169 миллионов долларов в 2016 году.

Государственный концерн "Укроборонпром" в свою очередь на своем сайте сообщил, что "информация о расширении военно-технического сотрудничества предприятий-участников Государственного концерна "Укроборонпром" с предприятиями страны-агрессора, со ссылкой на исследования Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), не соответствует действительности". "Такие заголовки дискредитируют украинский оборонно-промышленный комплекс и отечественную журналистику", — заявили в концерне.

Как отмечает "Укроборонпром", на официальном сайте SIPRI по сделкам на поставку и заказ вооружения между Украиной и РФ четко указано о прекращении их выполнения с 2014 года.

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В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. Так, в конце 2016 года украинские СМИ сообщали, что фирма "Укринмаш" (входит в "Укроборонпром") якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" опровергли эту информацию.