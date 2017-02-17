В США опасаются обострения в Донбассе из-за "российского вооружения"

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Риск эскалации в Донбассе остается на высоком уровне из-за постоянных провокаций и наличия непосредственно у линии разграничения сотен единиц запрещенного минскими договоренностями вооружения, заявила во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс, передает "Укринформ".

"Мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского вооружения и личного состава в районах, удерживаемых сепаратистами", — заявила американский представитель.

Она напомнила, что СММ ОБСЕ в еженедельном отчете от 8 февраля сообщила о присутствии 170 единиц оружия, размещенных вблизи линии разграничения в нарушение договоренности. "Непосредственная близость многих тяжелых вооружений сохраняет риск эскалации опасно высоким", — заявила она.

Ссылаясь на предыдущее заявление ЕС, представитель США подчеркнула, что россияне "уклоняются от ответственности, передергивают факты и препятствуют усилиям по разрешению конфликта".

При этом Бернс подчеркнула, что обе стороны конфликта должны выполнять свои обязательства по выводу войск из районов разграничения и прекратить огонь. Она назвала "крайне необходимым" восстановление полного и устойчивого режима прекращения огня с целью защиты гражданского населения и критически важных объектов инфраструктуры.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.