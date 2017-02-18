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    В Черкассах вооруженный пистолетом мужчина взял в заложники копа

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    Когда работники полиции пытались ознакомить владельца квартиры с постановлением об обыске, мужчина достал предмет, похожий на огнестрельное оружие, и под угрозой его применения захватил одного из работников полиции в заложники.
    Канал на Youtube Полиции Черкасской области

    Житель Черкасс, у которого дома проводили обыск, взял в заложники полицейского. Обыск был санкционирован в рамках открытого уголовного производства, сообщает пресс-служба областной полиции.

    "Когда работники полиции пытались ознакомить владельца с постановлением, мужчина достал предмет, похожий на огнестрельное оружие, и под угрозой его применения захватил одного из работников полиции в заложники", — говорится в сообщении.

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    На место происшествия немедленно выехали батальон полиции особого назначения, следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции и руководство ГУНП.

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    "Срочно была разработана спецоперация по освобождению заложника и начаты переговоры со злоумышленником. Когда стало понятно, что он не идет на контакт, была проведена силовая операция, в результате которой злоумышленник задержан, а заложник освобожден и передан врачам", — сообщили в полиции, уточнив, что спецоперация по освобождению копа заняла 20 минут.

    В ходе обыска в доме у мужчины обнаружили несколько предметов, похожих на автоматическое огнестрельное оружие, части к огнестрельному оружию, арбалет, гранату РГД-5 снаряженную запалом, сухое вещество зеленого цвета похожее на марихуану, устройства для курения марихуаны, видео и фото, похожие на порнографические и предметы интимного характера.

    Все обнаруженные вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту Черкасским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 349 (Захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника) Уголовного кодекса Украины. 

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